Замглавы Одесской ОВА Ткачук задержан сотрудниками СБУ
Игорь Ткачук (Фото:Одесская ОВА)
В понедельник, 6 марта, заместитель главы Одесской областной военной администрации Игорь Ткачук был задержан сотрудниками СБУ.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко в Telegram.
«Продолжаем совместно с правоохранительными органами очистки всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны. Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.М., сейчас идут следственные действия», — написал Марченко в телеграмме.
Он отметил, что все подробности по сути дела будут сообщены позже.
«Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с любой неправомерной деятельностью лиц независимо от должности, которую они занимают», — подытожил Марченко.
Местное издание Думская со ссылкой на собственные источники сообщает, что Ткачука задержали по подозрению в получении взятки.