Замглавы Одесской ОВА Ткачук задержан сотрудниками СБУ 6 марта, 19:59 Игорь Ткачук (Фото:Одесская ОВА)

В понедельник, 6 марта, заместитель главы Одесской областной военной администрации Игорь Ткачук был задержан сотрудниками СБУ.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко в Telegram.

«Продолжаем совместно с правоохранительными органами очистки всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны. Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.М., сейчас идут следственные действия», — написал Марченко в телеграмме.

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Он отметил, что все подробности по сути дела будут сообщены позже.

«Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с любой неправомерной деятельностью лиц независимо от должности, которую они занимают», — подытожил Марченко.

Местное издание Думская со ссылкой на собственные источники сообщает, что Ткачука задержали по подозрению в получении взятки.