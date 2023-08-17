Лишь «приостановили». Фракция Слуга народа не исключила из своего состава депутатку, которая перебрасывала взятку через забор, — Корниенко 17 августа, 12:18 Депутат СН Людмила Марченко, героиня видео от НАБУ с перебрасыванием взятки через забор (Фото:Слуга народа)

Подозреваемую в коррупции Людмилу Марченко частично ограничили в выполнении ее функций в президентской фракции, рассказал первый вице-спикер ВР Александр Корниенко.

Фракция Слуга народа (СН) пока не исключила из своих рядов народного депутата Людмилу Марченко, подозреваемую в продаже разрешений для выезда мужчин за границу.

Об этом в интервью NV рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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Сейчас, по его словам, к нардепу — героине видео НАБУ с перебрасыванием взятки через забор — применили только «приостановку» ее действий внутри фракции. «Это определенные ограничения на определенные фракционные процессы. То есть человек не голосует во фракции, когда принимаются решения внутри. Но с точки зрения парламента — это еще не исключение», — пояснил вице-спикер.

Корниенко добавил, что Марченко остается депутатом фракции СН.



«Но насколько я слышал [главу фракции] Давида [Арахамию] и [его заместителя Андрея] Мотовиловца, они собираются довести это до логического завершения. Потому что они фактически не имеют оснований не доверять правоохранительной системе относительно того, что эти подозрения оправданы», — заявил вице-спикер.



На уточнение, означает ли это, что ее исключат из Слуги народа, Корниенко добавил: «Я не знаю, это надо спрашивать у Слуги народа».



Ранее Марченко исключили из партии СН на фоне объявления ей подозрения НАБУ в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды. Кроме того, Тернопольская областная организация СН досрочно прекратила ее полномочия.



11 июля НАБУ объявило о подозрении действующему нардепу, которая помогала мужчинам призывного возраста попасть в систему Шлях для пересечения границы. НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором зафиксированы переговоры фигурантов дела, переписка нардепа с помощницей и момент, на котором первая пытается выбросить взятку через забор своего частного дома.

