Делам Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ вернули приоритет Вчера, 17:28 146 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Олег Сенцов и Александр Кольченко Радио Свобода

В Европейском суде по правам человека решили вернуться к рассмотрению дел украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, незаконно удерживаемых Россией, в приоритетном порядке.

Об этом сообщает глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Таким образом решение о том, что дело украинских политзаключенных из Крыма будет отложено до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против РФ по вопросу оккупированного полуострова было отменено.

Как говорится в письме ЕСПЧ, адресованном адвокату Наталье Добревой, на данное время судом отложено рассмотрение лишь тех жалоб, которые касаются событий на Донбассе, поэтому крымским жалобам возвращен приоритет.

"Суд просит считать ранее отправленное письмо (от 17 декабря 2018 года, в котором уведомлялось об откладывании рассмотрения дела Сенцова) не отправлявшимся", - заявили в ЕСПЧ.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах к нему планировали применить принудительное кормление.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.

Александра Кольченко задержали по подозрению в "терроризме" 16 мая 2014 года. По сфабрикованному обвинению 25 августа 2015 года его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.