Дело Сенцова рассмотрят в ЕСПЧ. Можно ли рассчитывать на положительный результат

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Олега Сенцова, сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков в Telegram. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями была нарушена статья 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

До 2020 года

ЕСПЧ связал жалобу с делом Украины против России об аннексии Крыма, вероятно, именно поэтому дело Сенцова рассматривается так долго, отметил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

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Он добавил, что формально делу Сенцова предоставили статус приоритетного еще четыре года назад. Чиков подчеркнул, что ЕСПЧ пока принял только жалобу по задержанию Сенцова в Крыму и содержанию под стражей.

"Российским властям суд дал время до 16 января 2019 года подготовить свою позицию. До этого у заявителя будет право подготовить возражения позиции власти. Для этого необходимо несколько месяцев. Обмен позициями завершится в лучшем случае осенью 2019 года. Начиная с того времени, может год или полтора уйдет на решение", - сказал Чиков.

Положительный ответ

ЕСПЧ принял иск Сенцова, а также связал его с делом об аннексии Крыма - это позитивный сигнал для Украины, отметил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

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Он выразил уверенность в том, что ЕСПЧ даст положительный ответ по делу Сенцова. Бабин отметил, что процесс рассмотрения иска Сенцова будет долгим, однако в случае положительного ответа, Украина будет иметь инструменты для практической реализации решения ЕСПЧ.

Рассмотрение этого иска может длиться годами, однако очень важно, чтобы в отношении украинских политзаключенных были приняты правовые решения, отметила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова. Она отметила, что пока международные институты делали только преимущественно политические заявления относительно украинских пленников.

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10 сентября сестра Сенцова сообщила, что политзаключенный написал завещание на творчество в случае смерти. Она также обнародовала фрагмент письма от Олега Сенцова, в котором он сообщил, что не верит в возвращение в Украину. Несмотря на это, он заявил, что не будет прекращать голодовку.