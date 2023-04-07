В Брянской области российские повстанцы нанесли удар по военному объекту РФ — украинская разведка

7 апреля, 19:32
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Бойцы Русского добровольческого корпуса проникли в Брянскую область (Фото:Скриншот видео Русского добровольческого корпуса/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса проникли в Брянскую область (Фото:Скриншот видео Русского добровольческого корпуса/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса атаковали военный объект РФ в Брянской области. Они также уничтожили двух боевиков оккупационной армии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

«Последние события в Брянской области свидетельствуют — в середине России возможен вооруженный протест против действующего режима», — говорится в сообщении разведки.

Видео дня

ГУР сообщило подробности проникновения Русского добровольческого корпуса в Брянскую область. По их данным, повстанцы нанесли удар по военному объекту РФ и пообщались с местным населением в Погарском районе. В результате действий повстанцев мирное население не пострадало.

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«Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Отмечается значительное количество раненых, точная цифра уточняется. Также выведен из строя вражеский БТР. Повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов», — добавили в ГУР.

Разведка также опубликовала перехват разговора оккупантов, который подтверждает слова украинской разведки.

Накануне сообщалось, что бойцы Русского добровольческого корпуса проникли в Брянскую область РФ. Они также опубликовали видео, где общаются с местным жителем.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Разведка Повстанцы Брянская область русский добровольческий корпус

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