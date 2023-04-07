В Брянской области российские повстанцы нанесли удар по военному объекту РФ — украинская разведка 7 апреля, 19:32 Бойцы Русского добровольческого корпуса проникли в Брянскую область (Фото:Скриншот видео Русского добровольческого корпуса/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса атаковали военный объект РФ в Брянской области. Они также уничтожили двух боевиков оккупационной армии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

«Последние события в Брянской области свидетельствуют — в середине России возможен вооруженный протест против действующего режима», — говорится в сообщении разведки.

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ГУР сообщило подробности проникновения Русского добровольческого корпуса в Брянскую область. По их данным, повстанцы нанесли удар по военному объекту РФ и пообщались с местным населением в Погарском районе. В результате действий повстанцев мирное население не пострадало.

«Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Отмечается значительное количество раненых, точная цифра уточняется. Также выведен из строя вражеский БТР. Повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов», — добавили в ГУР.

Разведка также опубликовала перехват разговора оккупантов, который подтверждает слова украинской разведки.

Накануне сообщалось, что бойцы Русского добровольческого корпуса проникли в Брянскую область РФ. Они также опубликовали видео, где общаются с местным жителем.