Россияне чаще сдаются в плен на поле боя из-за предстоящего контрнаступления ВСУ — разведка

7 апреля, 17:15
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Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

Морально-психологическое состояние в рядах российских оккупантов перед украинским контрнаступлением стремительно ухудшается. Оккупанты стали чаще сдаваться в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

«Ожидание контрнаступления Сил безопасности и обороны Украины усугубляет эрозию морально-психологического состояния в рядах российских оккупантов», — говорится в сообщении разведки.

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Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен непосредственно на поле боя.

«Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны прост: либо смерть, либо плен», — добавили в ГУР.

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Разведка отметила, что в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений оккупантов в украинский государственный проект Хочу жить. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей, говорил представитель программы Виталий Матвиенко.

ГУР напомнило оккупантам о регулярном разнообразном питании в лагерях для военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций, но предупреждает о сужении окна возможностей для желающих сдаться.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Разведка Войска РФ Плен Россияне

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