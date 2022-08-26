«Подарки еще будут». Данилов прокомментировал успешные удары ВСУ 26 августа, 23:26 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя сегодняшние успешные удары Вооруженных сил, заявил, что Украина может дарить агрессору такие «подарки» ежедневно.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, комментируя, в частности, попадание в Антоновский мост.

На вопрос ведущего о том, будет ли украинская армия таким образом отвечает оккупантам на «поздравление» Украины с Днем Независимости, имея в виду удар российских террористов по селу Чаплино в Днепропетровской области, в результате чего погибли 25 человек, среди них — двое детей.

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«Мы „поздравляем“ их почти каждый день сейчас… Я думаю, что будет продолжение, а не только те объекты, которые были сегодня…», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина может дарить агрессору такие «подарки» ежедневно.

«Подарки еще будут», — подчеркнул он.

22 августа украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.

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