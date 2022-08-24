Необходимо готовиться к затяжной войне с Россией — Данилов

24 августа, 23:58
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Алексей Данилов прогнозирует затяжную войну (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов прогнозирует затяжную войну (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов спрогнозировал затяжную войну с РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Будет очень тяжело, просто не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то Рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. У нас будет большая война с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами», — заявил Данилов.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/eMrOF2LSjlI
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   СНБО Война в Украине Алексей Данилов Война России против Украины

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