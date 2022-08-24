Необходимо готовиться к затяжной войне с Россией — Данилов 24 августа, 23:58 Алексей Данилов прогнозирует затяжную войну (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов спрогнозировал затяжную войну с РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Будет очень тяжело, просто не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то Рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. У нас будет большая война с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами», — заявил Данилов.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.