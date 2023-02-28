Киберполиция нашла администратора Telegram-канала ЧВК Редан

28 февраля, 23:57
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Подросток создал канал для продвижения рекламы (Фото:скриншот видео / Національна поліція України / Facebook)

Подросток создал канал для продвижения рекламы (Фото:скриншот видео / Національна поліція України / Facebook)

Украинская киберполиция нашла администратора Telegram-канала ЧВК Редан — им оказался 16-летний подросток из Днепра.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook во вторник, 28 февраля, канал, в котором было около 2500 участников, уже заблокирован. По словам подростка, он использовал название нового движения, чтобы популяризовать ресурс и зарабатывать на рекламе. Бронирование рекламы стоило 10 долларов. С подростком и его родителями общаются правоохранители.

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В Нацполиции ранее заявили, что заблокировали 18 каналов и групп, созданных для «раскрутки» ЧВК Редан и дестабилизации ситуации в Украине.

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25−28 февраля в Киеве и многих областных центрах Украины полиция пресекла попытки сотен подростков организовать массовые драки в центре городов. По словам правоохранителей, те вдохновились российской субкультурой ЧВК Редан, связанной с японской мангой Hunter x Hunter.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Молодежь Город Днепр Подростки ЧВК Редан

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