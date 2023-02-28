«ЧВК Редан». В городах Украины предотвратили массовые драки подростков. Полиция говорит, это российский флешмоб 28 февраля, 00:02 Полиция задержала подростков, которые планировали массовую драку в Харькове (Фото:hk.npu.gov.ua)

В Киеве и Харькове полиция предотвратила массовые драки подростков, вероятно, связанные с субкультурой ЧВК Редан, распространившейся с территории страны-агрессора России.

Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области в понедельник, 27 февраля, сообщила, что подростки собрались на одной из центральных площадей Харькова для массовой драки, их задержали. Установлены 245 участников, из них 30 — совершеннолетние. Среди несовершеннолетних было 149 парней и 66 девушек, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность).



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Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что правоохранители приглашают родителей детей, которые участвовали во «флешмобе». В полиции заявили, что «флешмоб» запустила страна-агрессор Россия.



«Будьте внимательны с вашими детьми, поддерживайте с ними постоянную связь, помогайте им разобраться в том, что происходит, где добро, а где зло… Война идет не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей. Только вместе мы сможем остановить это», — заявил он.

В пресс-службе полиции Киева в Facebook сообщили, что предотвратили массовую драку молодежи на Печерске, участников доставили в отделение для выяснения обстоятельств. Правоохранители заявили, что российские пропагандисты провоцируют массовые драки среди молодежи и подростков, пытаясь использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине.



«Недавно в России среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организовывают драку с оппонентами… Полицейские Киева еще раз призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга», — сказано в сообщении.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что полиция не дала молодежи устроить драку возле ТЦ Форум.

О собраниях подростков также сообщали, в частности, в Ивано-Франковске, Луцке и Житомире, пишут местные издания Галка, Конкурент и Журнал Житомира. Полиция предотвратила драки.

На видео присутствует нецензурная лексика

Задержания подростков после массовых драк ранее начались в крупных городах России. Как сообщает Русская служба BBC, так называемая ЧВК Редан не связана с частными военными компаниями — она возникла в соцсетях и вдохновлена аниме-сериалом Hunter x Hunter, где существует бандитская группировка Рёдан. Ее характерные черты — пауки, черный цвет и цифра 4.

Осторожно, новости пишет, что оппоненты движения объявили на его представителей «охоту» и массово избивают подростков, а первые драки произошли из-за того, что те защищались.