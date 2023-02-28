Субкультура «ЧВК Редан». По всей Украине полиция пресекла массовые драки подростков, примером для них стало движение из РФ — что происходит 28 февраля, 15:09 Сюжет Правоохранители пресекают «сходку» молодежи в центре Харькова (Фото:ГУ Нацполиции в Харьковской области)

25−28 февраля в Киеве и многих областных центрах Украины полиция пресекла попытки сотен подростков организовать массовые драки в центре городов. Несовершеннолетние вдохновились российской субкультурой ЧВК Редан: NV рассказывает, что это такое и почему в Украине говорят об информационно-психологической операции врага.

Что такое ЧВК Рёдан и при чем здесь Россия?

В конце февраля 2023 года в крупных городах России прокатилась волна массовых драк подростков либо облав правоохранителей на группы несовершеннолетних.

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Речь идет о столкновениях представителей нескольких молодежных субкультур. Одна из них называет себя «ЧВК Рёдан». Хотя в названии есть аббревиатура, обозначающая частную военную компанию (по аналогии с ЧВК Вагнера), эта субкультура формально не представляет собой ЧВК, но объединяет часть поклонников японской манги Hunter x Hunter. Часть сюжета этой манги повествует о группировке Геней Рёдан — преступной банде, также известной как Призрачная труппа или Пауки. Отличительной символикой группировки в комиксах является татуировка в виде паука с порядковым номером каждого члена организации.

В России мотивы этой японской манги весьма своеобразно трансформировались в молодежную субкультуру, которая теперь в формате массовых потасовок противопоставляет себя другим субкультурам — включая «оффников» (молодежь, предпочитающая реагировать грубой силой на тех, кто выделяется одеждой либо предпочтениями; группировки, близкие к гопникам либо футбольным хулиганам). Подростки «забивают стрелку» друг другу и встречаются для массовых драк в духе 90-х годов.

Начиная со второй половины февраля во множестве городов России вспыхнула целая волна массовых задержаний подростков, связанная с противостоянием молодежных субкульутур и «ЧВК Рёдан».

22 февраля потасовка подростков охватила несколько этажей торгового центра Авиапарк в Москве. 25 февраля российские силовики и сотрудники ОМОНа задержали более 150 подростков в торговом центре Галерея в Санкт-Петербурге, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Аналогичные инциденты за последние дни произошли в Курске, Новосибирске, Казани.

Теперь власти РФ пытаются отреагировать на происходящее. Одной из первых «нововведения» предложила Лига безопасного интернета — российская околоправительственная организация, которую власти РФ используют в т. ч. для цензурирования интернета. Ее руководитель и член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила, что «ячейки» ЧВК Рёдан «растут как грибы после дождя: от Владивостока до Калининграда, от Старого Оскола до Урюма» и назвала организацию «очевидно депрессивно-агрессивной субкультурой». «Ее нужно запретить на территории РФ. Аниме-субкультура в целом деструктивна. Пора перестать закрывать на это глаза», — заявила Мизулина.

Массовые драки подростков в украинских городах: что происходит

Теперь ЧВК Рёдан проникает и в Украину. Вслед за событиями в РФ Национальная полиция Украины 25−27 февраля зафиксировала ряд попыток организовать схожие массовые столкновения подростков в Киеве и нескольких областных центрах Украины. Большинство их участников — несовершеннолетние, в организации «сходок» они координируются через внутренние чаты и фактически копируют насильственные столкновения молодежи в России. 28 февраля Нацполиция провела ряд обысков и выявлений организаторов таких инициатив в разных городах Украины.

«Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков — попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Поэтому полицейские призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга», — обращаются к родителям. украинские правоохранители, в частности полиция Киева.



В Киеве попытку массовой драки устроили 27 февраля возле ТРЦ Гулливер. Подростков с баллончиками, кастетами и другими предметами оцепила полиция, их посадили в автобусы и доставили в отделение полиции «для установления личнойстей и выяснения обстоятельств».



«Недавно в России среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Такая акция планировалась и в столице», — пояснили в киевской полиции, комментируя успешное пресечение потасовки. Правоохранители отметили своевременное реагирование ювенальных полицейских, аналитиков столичного главного управления Нацполиции, оперативников и участковых.

В Харькове подростки собрались на одной из центральных площадей города для массовой драки возле ТРЦ Никольский, их задержали. Установлены 245 участников запланированной потасовки, из них 30 — совершеннолетние. Среди несовершеннолетних было 149 парней и 66 девушек, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность).

28 февраля стало известно, что полиция Харькова установила личности всех подростков, которые хотели устроить массовые беспорядки как участники движения «ЧВК Редан», и вышла на возможных организаторов. «Уже проводим три обыска у возможных организаторов массовых беспорядков — один из них несовершеннолетний. Родители явно были в шоке от того, чем занимаются их дети», — сообщил начальник следственного правления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в своем Facebook. Болвинов добавил, что все подростки были доставлены в отделы полиции для установления личности и деталей. Правоохранители также нашли внутренние чаты в Telegram, из-за которых подростки собирались и координировались. Установили личность каждого.

В Одессе правоохранители предотвратили массовую драку с участием подростков возле ТЦ Панорама (Киевский район Одессы). Полицейские выявили Телеграм-канал ЧВК Редан Одесса, в котором анонсировалось столкновение между двумя субкультурами — «оффниками» и группой молодежи, которая относит себя к «ЧВК Редан». В этом же канале можно найти такое «объяснение» действий этой субкультуры: «Реданщики возрождают институты мужества и чести — кулачные бои за братство пауков, идеи мужского союза, который был известен нашим предкам праиндоевропейцам под названием Kóryos. Боевое братство, мужское племя, сплоченное неким дресс-кодом и верностью ЧВК»



По данным Думской, в Одессе правоохранители ограничились «профилактическими беседами» с почти 70 подростками.



В Ивано-Франковске подростки пытались устроить массовую драку 26 февраля: несколько десятков подростков бегали по центральным улицам города в поисках оппонентов. Местные СМИ пишут, что никто не пострадал, средняя возрастная категория участников события в Ивано-Франковске — от 14 до 17 лет, как и в других городах.

Начальник отдела ювенальной превенции в Ивано-Франковской области Алла Бойчук сообщила, что всех участников «сходки» уже установили. Правоохранители работают с ними и их родителями. «Дети, которые были доставлены, с ними проведена беседа — это более сорока детей на сегодняшний день. Отдельно еще по двадцати трем мы отрабатываем, устанавливаем их данные, приглашаем с родителями, потому что это несовершеннолетние», — сообщила Бойчук.

По ее словам, многие из подростков не смогли конкретно объяснить, зачем и почему они собрались. Вероятно, на них влияла эйфория толпы. «По Украине пошла такая волна. Мы знаем, что эта субкультура активно развивается в России. Мы отрабатываем это вместе с сотрудниками киберполиции, изучаются аккаунты и соцсети, не была ли это информационная война и не привлекались ли к этому дети», — отметила Бойчук.

Во Львове сторонники движения «ЧВК Редан» начали собираться вечером 27 февраля возле ТЦ Форум в центре города, однако и здесь полиция помешала подросткам организовать драку.

В Днепре полицейские также пресекли попытку подростков устроить массовую драку: участников задержали за нарушение общественного порядка. Подростков в отделение полиции, с ними работали ювенальные полицейские. Туда также вызвали родителей несовершеннолетних. Тем взрослым, чьи дети были наиболее агрессивно настроены, грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает Днепр Оперативный.

Позже правоохранители провели обыски в квартирах подростков и изучили чаты, с помощью которых они координировались.

В Полтаве 25 февраля около сотни подростков собрались возле ЦУМа и прошли шествием к театру им. Гоголя. Когда на место приехал экипаж патрульной полиции, толпа разбежалась. Подобная «сходка» состоялась и на следующий день, но на нее пришло меньшее количество детей. Фактов потасовки или хулиганства правоохранители не зафиксировали.

28 февраля, как сообщают местные СМИ, полтавские правоохранители провели обыски у 16-летнего подростка, который пытался через Telegram-канал спровоцировать массовые потасовки в Полтаве и Кременчуге. В инициативе участвовали более 260 человек. У 16-летнего организатора изъята техника, которую тот использовал для информирования подписчиков и координации действий движения. Правоохранители также выяснили, что «сходки» молодежи были организованы через чаты недавно созданных Telegram-каналов.

«Мы оперативно отреагировали на информацию об агрессивном „неформальном флешмобе“ для молодежи, запущенном российской криминальной субкультурой. Нам удалось предотвратить запланированные массовые драки в Полтаве и предупредить возможность их организации в Кременчуге. Ювенальная полиция проводит превентивные мероприятия с несовершеннолетними и их родителями», — сообщил начальник Главуправления полиции Полтавщины Евгений Рогачев.



Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганские действия, совершенные с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.



Рогачев призвал родителей и учителей помешать вовлечению школьников и студентов «в преступную субкультуру, которая является „продуктом“ российской информационно-психологической операции». «Задача оккупанта с помощью манипуляционного влияния на сознание поколебать моральный дух украинцев и их сплоченность, спровоцировать пренебрежение и недоверие к органам государственной власти и правоохранителей (в частности, отвлекая разными провокациями их внимание от важных мер в сфере обороны и поддержания правопорядка)», — заявил Евгений Рогачев.