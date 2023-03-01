«ЧВК Редан — это нормально». Почему подростков тянет в скандальное сообщество и когда родителям начинать волноваться — интервью с психологом 1 марта, 13:06 Эксклюзив NV Участники ЧВК Редан — фанаты популярных японских комиксов Hunter x Hunter, откуда продублировали название группировки с символикой паука (Фото:DR)

Что толкает тинейджеров в сомнительные интернет-сообщества, как это используют российские спецслужбы и что с этим делать родителям, — объясняет психолог и директор образовательного центра Простір толерантності Анна Ленчовская.

Последняя неделя зимы была напряженной для украинских правоохранителей — в течение трех дней во многих областных центрах Украины полиция предотвратила попытки сотен подростков организовать массовые драки. Впоследствии копы сделали громкое заявление: подростки являются последователями интернет-сообществ ЧВК Рьодан с российскими корнями, и таким образом враг пытался дестабилизировать ситуация в Украине.

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На практике дети оказались фанатами популярных японских комиксов Hunter x Hunter, откуда продублировали название группировки «Рьодан» с символикой паука и ради шутки добавили приставку «ЧВК» по аналогии с российским военным подразделением. По примеру единомышленников по всему миру украинские представители субкультуры сплотились в Telegram-канале, чтобы дать отпор давним обидчикам оффникам — агрессивно настроенным молодым людям, спортивной комплекции.

В конце концов, правоохранители разогнали отчаянных подростков, провели беседы с их родителями и установили администратора канала из 2.500 тыс. подписчиков — им оказался 16-летний днепрянин, признавшийся в намерениях популяризировать ресурс и зарабатывать на рекламе.

NV поговорил с Анной Ленчовской, психологом и директором образовательного центра Простір толерантності о том, действительно ли угрожают такие истории безопасности страны и чем привлекательно для молодых украинцев агрессивное поведение.

— Что сейчас толкает подростков к участию в сообществах, подобных ЧВК Рьодан, и почему их деятельность активизировалась?

— У нас сейчас идет война, которая очень влияет на нашу жизнь. В любых условиях дети и подростки должны выполнять свои возрастные задачи – объединяться в группы, искать свою стаю и враждовать с другими. Они должны пройти этот этап. Потому что только так, когда они разрешат свои противоречия – они смогут понять, кто они. Поэтому странствие по субкультурам очень важно для подростка.

Следует упомянуть, что до полномасштабной войны у нас был COVID. Общество, конечно, от этого страдало, но больше всего – подростки, потому что это одна из самых уязвимых категорий, на которую психологически повлияла изоляция. Норма общения со сверстником в этом возрасте составляет шесть-восемь часов в день, во время изоляции она сильно сократилась. То есть, два с половиной года подростки проживали огромную деривацию своей важнейшей потребности. Но природа все равно будет брать свое.

Так что то, что произошло в рамках этого флешмоба, — нормально. Такие стычки между субкультурами были всегда, просто сейчас они вышли в цифру. Это также процесс инициации, который в современном мире растянут на годы. В некоторых культурах для мальчиков он связан с боевыми аспектами – происходит демонстрация физической силы, благодаря которой взрослые тебя признают. Сейчас война, и подросткам тоже хочется чего-нибудь рискованного, это им нужно, но понятно, что не разрешается взрослыми.

— Какая категория подростков находится в зоне риска и наиболее уязвима к влиянию таких сообществ?

– Сейчас, мне кажется, все уязвимы к такому, но особенно мальчики. У подростка часто нет полной семьи потому, что у многих отец на фронте и не принимает участия в воспитании. У девушек несколько больше социально разрешенных возможностей в соцсетях, а у парней нормальных возможностей проявить себя почти нет.

Это юношеский максимализм в поисках справедливости среди наименее социализированных. Именно поэтому их затронула эта концепция ЧВК Рьодан. На противовес таким детям выступают тестостероновые подростки, часто занимающиеся в спортивных секциях и принимающие участие в столкновениях футбольных фанатов. И раньше такое бывало, что били прямо на улицах городов за длинные или розовые волосы. Но с помощью соцсетей это масштабировалось и приобрело более организованные формы с лучшей координацией.

Анна Ленчовська - психолог и директор образовательного центра Простір толерантності / Фото: DR

— Многие сейчас сравнивают этот случай с печально известными группами в соцсетях Синий кит, где подростков подталкивали к самоубийству. Есть ли какие-то сходства, на ваш взгляд?

— Они схожи только в том, что сплачивание происходит через интернет и используется потребность подростка в сообществе. К этому перечню прилагается приключение, потребность в инициации и доказательстве того, что «я могу».

В Синем ките был совсем другой принцип: там жертвы наоборот были сами по себе, он задевал детей интровертивного склада характера. А Рьодан хоть и затрагивает одиноких, но уже тех, чьи друзья из-за войны теперь рассеяны по миру. Подросток злится из-за этого, не знает куда все выплеснуть, и Рьодан дает ему такую возможность. То есть он скорее об активном действии. Если Синий кит о «мне не нравится, я пойду», то Рьодан о «мне не нравится, я пойду выборю себе лучшую жизнь». Этот месседж сейчас существует в обществе в целом: мы хотим строить лучшую страну, победить россиян, чтобы жить как хотим. История с Рьоданом тоже в каком-то смысле о «жить как хотим».

Это поклонники аниме, которые лишь в шутку присвоили себе буквы ЧВК по аналогии с полком Вагнера, но только потому, что он сейчас на слуху.

— Поскольку тренд на подростковые драки под флагом Рьодана захватил и российские города, украинские правоохранители считают его проявлением психологической операции врага. Что вы об этом думаете?