Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень воды в Херсонской области упал ниже трех метров, в двух регионах подтоплены почти 4000 домов 13 июня, 11:18 Уровень воды в подтопленных населенных пунктах Херсонской области продолжает спадать (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)

Уровень воды в Херсонской и Николаевской области после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС продолжает снижаться.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, по состоянию на утро вторника, 13 июня, средний уровень подтопления в Херсоне составляет 2 м 70см. Этот показатель на 27 см меньше, чем накануне вечером.

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«На правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. На протяжении минувшего дня вода отошла от 200 жилых домов», — добавил он.

Прокудин добавил, что пропавшими без вести остаются 42 человек, в регионе погибли десять человек.

Продолжается спасательная операция, в ней задействовано 1660 человек. Из подтопленных регионов уже эвакуировали 2757 человек, в том числе 263 ребенка и 77 маломобильных граждан. Их расселили во временных пунктах эвакуации или вывезли в другие регионы.

На оккупированном РФ левом берегу Днепра ситуация остается чрезвычайно критичной.

«Там под водой 17 населенных пунктов и ни в одном из них Россия не спешит спасать людей, которые из-за них оказались в смертельной опасности. Мы же делаем все возможное, чтобы спасти наших людей оттуда. Сейчас из Левобережья удалось вывезти 133 человека», — резюмировал Прокудин.

Вода продолжает спадать и в Николаевской области.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что уровень воды в акватории города снизился еще на 3 см.

Глава военной администрации Снигиревки Николаевской области Иван Кухта добавил, что уровень воды в реке Ингулец снизился на 2 м 16 см. Общее количество подтопленных домов — 353, вода отошла от 93 домов.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.