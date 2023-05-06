На Чонгаре образовалась огромная пробка из-за объявленной россиянами эвакуации — мэр Мелитополя

6 мая, 22:43
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На Чонгаре огромная пробка из-за российской эвакуации (Фото:Иван Федоров / Telegram)

На Чонгаре огромная пробка из-за российской эвакуации (Фото:Иван Федоров / Telegram)

На КПП Чонгар образовались огромные очереди автомобилей, пытающихся уехать из Мелитополя из-за объявленной российскими оккупантами эвакуации.

Фото пробок опубликовал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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«Оккупанты доигрались в „эвакуацию“: спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Фото „без слов“ на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым», – написал Федоров.

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По его информации, военные и владельцы спецпропусков проезжают вне очереди.

«Грузовки с награбленным – в отдельной очереди. А тысячам легковых автомобилей - минимум пять часов ожидания», - написал мэр.

Россияне ранее объявили эвакуацию из, по меньшей мере, 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Крым Эвакуация Запорожская область Мелитополь Чонгар Иван Федоров КПП Война России против Украины

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