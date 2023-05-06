На Чонгаре образовалась огромная пробка из-за объявленной россиянами эвакуации — мэр Мелитополя
На Чонгаре огромная пробка из-за российской эвакуации (Фото:Иван Федоров / Telegram)
На КПП Чонгар образовались огромные очереди автомобилей, пытающихся уехать из Мелитополя из-за объявленной российскими оккупантами эвакуации.
Фото пробок опубликовал мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Оккупанты доигрались в „эвакуацию“: спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Фото „без слов“ на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым», – написал Федоров.
По его информации, военные и владельцы спецпропусков проезжают вне очереди.
«Грузовки с награбленным – в отдельной очереди. А тысячам легковых автомобилей - минимум пять часов ожидания», - написал мэр.
Россияне ранее объявили эвакуацию из, по меньшей мере, 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области.