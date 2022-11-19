Несли службу в российской «полиции». В Херсоне обнаружили полный список и «логово» оккупантов и коллаборантов

19 ноября, 12:12
Поделиться:
В Херсоне нашли списки правоохранителей-предателей (Фото:ГБР)

В Херсоне нашли списки правоохранителей-предателей (Фото:ГБР)

В Херсоне обнаружили список предателей, которые перешли на сторону врага и, убегая из освобожденного города, оставили в офисе доказательства своей измены.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

Отмечается, что коллаборанты скрылись из Херсона, но оставили в своем офисе доказательства государственной измены. В частности, обнаружен «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области». Также в «логове» были полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными.

Видео дня

В ГБР отметили, что позывные заслуживают отдельного внимания. Предатели избрали себе такие: «Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано». Вано — это бывший сотрудник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, которому заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

Читайте также:

Задержанным коллаборанткам грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ) Втирались в доверие к ВСУ: СБУ разоблачила коллаборанток, пытавшихся «переобуться» после бегства оккупантов

Он с оккупантами участвовал в обысках у сотрудников полиции, отбирал у них оружие и боеприпасы.

«За стремление к службе он получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления. Ему даже выдали грамоту с двуглавой курицей за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска РФ», — говорится в сообщении.

Правоохранители готовятся объявить фигурантам подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

https://www.youtube.com/embed/PHSLTLfyUXE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсон Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины Коллаборационизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X