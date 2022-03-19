ВСУ показали, как с помощью Bayraktar корректируют удары по технике РФ под Херсоном — видео

19 марта, 08:38
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Удары были нанесены в том числе по в занятой ВС РФ авиабазе Чернобаевка (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Удары были нанесены в том числе по в занятой ВС РФ авиабазе Чернобаевка (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Оперативное командование Юг обнародовало видео ударов ВСУ по технике оккупантов в Херсонской области, которые корректировались с помощью беспилотников Bayraktar.

Как рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, массированному артобстрелу подверглись, в частности, авиабаза Чернобаевка с российскими вертолетами и посадки, в которых сосредоточены ВС РФ на южном направлении.

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«Сейчас видно, что благодаря Bayraktar ОК Юг может корректировать огонь артиллерии с высокой точностью», — отметил он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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