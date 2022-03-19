ВСУ показали, как с помощью Bayraktar корректируют удары по технике РФ под Херсоном — видео
Удары были нанесены в том числе по в занятой ВС РФ авиабазе Чернобаевка (Фото:Скриншот видео ВСУ)
Оперативное командование Юг обнародовало видео ударов ВСУ по технике оккупантов в Херсонской области, которые корректировались с помощью беспилотников Bayraktar.
Как рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, массированному артобстрелу подверглись, в частности, авиабаза Чернобаевка с российскими вертолетами и посадки, в которых сосредоточены ВС РФ на южном направлении.
«Сейчас видно, что благодаря Bayraktar ОК Юг может корректировать огонь артиллерии с высокой точностью», — отметил он.
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