ВСУ показали, как с помощью Bayraktar корректируют удары по технике РФ под Херсоном — видео 19 марта, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Удары были нанесены в том числе по в занятой ВС РФ авиабазе Чернобаевка (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Оперативное командование Юг обнародовало видео ударов ВСУ по технике оккупантов в Херсонской области, которые корректировались с помощью беспилотников Bayraktar.

Как рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, массированному артобстрелу подверглись, в частности, авиабаза Чернобаевка с российскими вертолетами и посадки, в которых сосредоточены ВС РФ на южном направлении.

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«Сейчас видно, что благодаря Bayraktar ОК Юг может корректировать огонь артиллерии с высокой точностью», — отметил он.

Украинская оперативная группа «Юг» опубликовала моменты поражения российских вертолетов и военной техники на Херсонской авиабазе ракетами ТБ-2 «Байрактар» и ракетами «Град». pic.twitter.com/mNi3yUG4v8 — 10 квітня (@buch10_04) March 19, 2022

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