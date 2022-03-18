«Увидеть Чернобаевку и умереть». Как ВСУ несколько раз уничтожили вражескую технику вблизи Херсона

18 марта, 19:07
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Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ снова разнесли позиции оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. На этот раз уничтожен командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с ее командующим. Украинцы не могут прекратить шутить об этом дежавю и пытаются подсчитать, сколько раз ВСУ сжигало оружие врага, а НВ собрало лучшие посты.

Блогер Роман Шрайк описал краткую историю военной техники.

https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/5331895933501809

Комик и музыкант Иван Марунич оформил спартанскую легенду.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5032245913496653

Соучредитель партии Демократична Сокира Виктор Трегубов подобрал мем для ситуации.

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5166578433362316

Журналист Александр Рудоманов тоже подъехал с мемами.

https://www.facebook.com/1747159288/posts/10209728353842730/

Твиттер тоже не остался в стороне. Есть прям замечательные.

https://twitter.com/saver_ag/status/1503760182001778698

А вот и новая замена иностранному «дежавю» — Чернобаевка.

https://twitter.com/hokage_penguin/status/1504527872454709248

Теперь вы знаете, что такое фракталы — штуки, которые очень самоподобны.

https://twitter.com/arstotzia/status/1504528729451737090

А говорили, что в Конотопе ведьмы (хоть и там). Чернобаевка тоже не отстает.

https://twitter.com/Poll_in/status/1503760957075595275

Короткая суть:

https://twitter.com/die_bitches_die/status/1503825830279057408

Здесь набросали идеи названий фильмов, которые начнет снимать Netflix после победы Украины.

https://twitter.com/Redcoukr_/status/1504553974401220612

А здесь идея для Кристофера Нолана, известного американского кинорежиссера.

https://twitter.com/Kievsky_/status/1503796953133498375

Оставайтесь эко!

https://twitter.com/maryfurtas/status/1504482624907071506

Это не прикол!

https://twitter.com/Roodik1995/status/1503833575896109062

Все пути оккупантов ведут в Чернобаевку.

https://twitter.com/nobodysuperman/status/1504492117711851522

И мы тоже думаем, что это здорово!

https://twitter.com/kov_alenka/status/1504518139513556995

Без мемов никуда.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3290765054475624
https://www.facebook.com/memagrammm/posts/449982956912976
https://www.facebook.com/alexandr.ivanov.581525/posts/4676190545843642
https://www.facebook.com/memagrammm/posts/449590953618843
https://www.facebook.com/memagrammm/posts/449473743630564

18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандер, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина Российско-украинская война

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