«Увидеть Чернобаевку и умереть». Как ВСУ несколько раз уничтожили вражескую технику вблизи Херсона 18 марта, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ снова разнесли позиции оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. На этот раз уничтожен командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с ее командующим. Украинцы не могут прекратить шутить об этом дежавю и пытаются подсчитать, сколько раз ВСУ сжигало оружие врага, а НВ собрало лучшие посты.

Блогер Роман Шрайк описал краткую историю военной техники.

Комик и музыкант Иван Марунич оформил спартанскую легенду.

Соучредитель партии Демократична Сокира Виктор Трегубов подобрал мем для ситуации.

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Журналист Александр Рудоманов тоже подъехал с мемами.

Твиттер тоже не остался в стороне. Есть прям замечательные.

А вот и новая замена иностранному «дежавю» — Чернобаевка.

Теперь вы знаете, что такое фракталы — штуки, которые очень самоподобны.

А говорили, что в Конотопе ведьмы (хоть и там). Чернобаевка тоже не отстает.

Короткая суть:

Здесь набросали идеи названий фильмов, которые начнет снимать Netflix после победы Украины.

А здесь идея для Кристофера Нолана, известного американского кинорежиссера.

Оставайтесь эко!

Это не прикол!

Все пути оккупантов ведут в Чернобаевку.

И мы тоже думаем, что это здорово!

Без мемов никуда.

18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандер, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

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