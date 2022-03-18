«Увидеть Чернобаевку и умереть». Как ВСУ несколько раз уничтожили вражескую технику вблизи Херсона
Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)
По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ снова разнесли позиции оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. На этот раз уничтожен командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с ее командующим. Украинцы не могут прекратить шутить об этом дежавю и пытаются подсчитать, сколько раз ВСУ сжигало оружие врага, а НВ собрало лучшие посты.
Блогер Роман Шрайк описал краткую историю военной техники.
Комик и музыкант Иван Марунич оформил спартанскую легенду.
Соучредитель партии Демократична Сокира Виктор Трегубов подобрал мем для ситуации.
Журналист Александр Рудоманов тоже подъехал с мемами.
Твиттер тоже не остался в стороне. Есть прям замечательные.
А вот и новая замена иностранному «дежавю» — Чернобаевка.
Теперь вы знаете, что такое фракталы — штуки, которые очень самоподобны.
А говорили, что в Конотопе ведьмы (хоть и там). Чернобаевка тоже не отстает.
Короткая суть:
Здесь набросали идеи названий фильмов, которые начнет снимать Netflix после победы Украины.
А здесь идея для Кристофера Нолана, известного американского кинорежиссера.
Оставайтесь эко!
Это не прикол!
Все пути оккупантов ведут в Чернобаевку.
И мы тоже думаем, что это здорово!
Без мемов никуда.
18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.
Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандер, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.
НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.
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