Оккупанты утром из РСЗО ударили по центру Купянска: власти сообщили о последствиях 30 апреля, 09:05 Оккупанты обстреляли центр Купянска из РСЗО (Фото:t.me/synegubov)

Утром в воскресенье, 30 апреля, российские оккупационные войска ударили из РСЗО по центру Купянска Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены 4 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он.

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Кроме того, за минувшие сутки под огнем оккупантов оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, в частности, Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.

27 апреля российские оккупанты дважды за день обстреляли пожарную часть в Харьковской области.