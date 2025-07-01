Пленный россиянин рассказал, что он из Алтайского края РФ и контракт на службу в армии подписал в мае 2025 года (Фото: Скриншот видео / Национальная гвардия Украины)

Российский захватчик, который сдался в плен дрону бойцов бригады оперативного назначения НГУ Спартан, рассказал, что из почти 200 вояк из его подразделения, которых отправляли на штурмы украинских позиций, уцелело менее 20.

Соответствующее видео во вторник, 1 июля, опубликовали в Telegram-канале Национальной гвардии Украины.

«Две роты общей численностью более 180 человек», — говорит пленный оккупант на видео, отвечая на вопрос об общем количестве его подразделения.

Он также рассказал, как их отправляли на штурмы.

«Нас непосредственно на боевую задачу партиями отправляли по 24 человека. Осталось 16 человек», — рассказал захватчик.

На уточняющий вопрос, действительно ли из более 180 вояк уцелело только 16, пленный россиянин ответил утвердительно.

«Остальные на боевой задаче, кто-то 200 (убит — ред.), кто-то 300 (ранен — ред.)», — сообщил военнопленный на вопрос о том, что произошло с остальными.

По его словам, командование им угрожало, что в случае «отката», с ними «церемониться не будут». Мол, таких вояк объявят 500-ми или «СОЧинцами», то есть запишут, такими, которые самовольно покинули часть (СОЧ то же самое что СЗЧ).

«При обнаружении будут расстреливать на месте», — рассказал оккупант об угрозах командования.

По словам военнопленного, он из Алтайского края, контракт подписал 28 мая 2025 года. После трех недель подготовки оказался на фронте.

«Дальше — классика: получил задание дойти до точки, закрепиться и ждать. Попал под огневое поражение, выжил и сдался в плен нашему дрону», — отметили в НГУ.

По состоянию на 1 июля, по данным Генштаба ВСУ, общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 020 980 оккупантов. За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 970 солдат убитыми и ранеными.

В первом полугодии 2025 года санитарные и необратимые потери личного состава российской армии составили 230 180 солдат. Условно, это численность более 19 дивизий, подчеркивали в Министерстве обороны Украины, публикуя данные о потерях РФ по состоянию на первый день июля.

Также подчеркивалось, что несмотря на попытки мирового сообщества заставить РФ сесть за стол переговоров и заключить хотя бы временное перемирие, есть тенденция к сохранению большого количества боестолкновений. Так, в июне их количество составляло — 5 304. В целом, по данным Генштаба ВСУ, за первые шесть месяцев 2025 года состоялось более 28 273 боевых столкновений.