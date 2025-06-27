«Видел много тел российских солдат». Бойцы ВСУ под Торецком взяли в плен еще одного китайца, который воевал за РФ

Гражданин Китая Ван Ву, который попал в плен ВСУ на Торецком направлении (Фото: Скриншот видео / Хочу жить / Telegram)

Украинские защитники взяли в плен еще одного китайца , который отправился на войну РФ против Украины, он воевал в составе 102 полка 150 дивизии российской армии.

Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в Хочу жить — проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки), публикуя кадры с военнопленным.

Как сообщается, на видео — гражданин Китая Ван Ву (позывной Сабля), 25 августа 2000 года рождения.

«Ему, как и большинству российских наемников, обещали работу в тылу, но после подготовки вместе с другими фигурантами видео сразу кинули на передовую под Торецк», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

В Хочу жить также добавили, что Ван Ву очень сожалеет, что подписал контракт с Минобороны РФ и мечтает вернуться домой.

На видео военнопленный китаец рассказывает, что сначала он на самолете прилетел в Москву, а затем в Уфу, где провел в военкомате больше месяца, ожидая результатов медицинского осмотра. Затем их отправили в Ростов, где начались тренировки.

После, по его словам, их повезли на территорию Украины, где еще неделю тренировали.

«Затем они отобрали наши телефоны, паспорта и банковские карты. И отправили нас прямиком на передовую», — сообщил военнопленный оккупант.

Ван Ву также утверждает, что он не хотел оказаться на передовой. Мол, он хотел «работать в отделе логистики, чтобы заработать немного денег для своих родителей».

«Они нас постоянно били и толкали нас вперед. Я не понимал, что происходит. Командиры продолжали толкать нас вперед. У нас не было никаких припасов. Я чуть не умер от жажды. У меня днями не было ни воды, ни еды. В конце концов я сдался украинской армии», — рассказывает оккупант на видео.

Он также сообщил, что командир приказал ему и еще одному россиянину бежать через пшеничное поле:

«Я понял, что это самоубийство и мы бросились к украинским солдатам. В конце концов я сдался. Я понимал, что меня послали на смерть».

Он также рассказал о тяжелых ранениях двух китайцев, одному из которых оторвало ногу.

«Я не знаю, что случилось с остальными. Было много крови. Я видел очень много тел российских солдат. Я был просто в ужасе», — сообщил о, добавив, что был действительно напуган.

Ван Ву — не первый китаец, который попал в плен ВСУ, напомнили в Хочу жить. В апреле в Донецкой области украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии, Ван Гуанцзюня и Чжана Ренбо.

Граждане Китая в составе армии РФ — что известно

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

Военные 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ сообщили, что с пленными работают украинские правоохранители, проводя необходимые процессуальные действия.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне РФ против Украины.

Позже в Госдепе США назвали информацию о пленных китайцах «тревожным» сигналом и заявили, что Китай является главным спонсором России в войне против Украины.

В МИД Китая отреагировали на сообщение о пленных и заявили, что КНР сотрудничает с Украиной для проверки информации.

9 апреля во время встречи с журналистами Владимир Зеленский заявил, что в составе российской армии воюет по меньшей мере 155 граждан Китая.

10 апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не участвует в боевых действиях и хочет мирного урегулирования в войне России против Украины.

В тот же день The Times сообщило, что один из китайских военных в Донецкой области сам сдался в плен ВСУ.

Военные источники издания заявили, что гражданин Китая жаловался на плохое отношение со стороны россиян. Журналисты The Times ознакомились с документами, которые были найдены у граждан КНР во время обыска, и рассказали, что 33-летний житель провинции Хэнань на год подписал контракт с армией РФ.

11 апреля российское издание Важные истории со ссылкой на данные за июнь 2023-го — май 2024 годов сообщило, что по меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через московский пункт отбора на службу по контракту в армии страны-агрессора РФ.