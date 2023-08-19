В РФ вспыхнул пожар на аэродроме Сольцы, где базируются российские Ту-22М3 19 августа, 15:02 В России вспыхнул пожар на аэродроме Сольцы, где стояли российские Ту-22М3 (Фото:monitor / Telegram)

В России в субботу, 19 августа, вспыхнул пожар на военном аэродром Сольцы в Новгородской области, где базируются российские бомбардировщики Ту-22м3.

В сети появились фото, на которых видно дым над аэродромом россиян.

Фото: monitor / Telegram

Фото: monitor / Telegram

В Минобороны РФ заявили об атаке дронов на свой аэродром в Новгородской области сегодня около 10 утра. Там говорят, что пытались сбить БПЛА из стрелкового оружия.

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Россияне говорят, что в результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но уверяют, что пожар оперативно ликвидировали.

При этом минобороны страны-агрессора сообщает, что повреждения получил один самолет.

Губернатор Новгородской области уверяет, что пострадавших в результате атаки нет, а ситуация в регионе «спокойная и контролируемая».

Аэродром Сольцы находится в Новгородской области РФ, примерно в 650 километрах от северной границы с Украиной.

С этого аэродрома в частности взлетали российские Ту-22м3 перед атакой по Украине 15 августа, когда российские ракеты ударили по Львову, Луцку и Днепру.

Фото: Google maps

Фото: Google maps