«В основном отрывают стопу или конечность». Войска РФ забрасывают Лисичанск противопехотными минами — Гайдай 28 июня, 21:35 По его словам, ограничить передвижение местных жителей полностью невозможно и люди все равно выходят на улицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты обстреливают Лисичанск противопехотными минами.

«Россияне город забрасывают противопехотными минами. Часто они наносят смертельные ранение, но в основном это ранения уровня оторвать стопу или конечность», — сказал он в комментарии Freedom.

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По его словам, ограничить передвижение местных жителей полностью невозможно и люди все равно выходят на улицы.

«Ситуация очень тяжелая. Центрального водоснабжения нет, газа нет, электричества нет. Поставки гуманитарных грузов очень затруднены, но все равно происходят и постоянно идут военные действия», — прокомментировал он ситуацию в Лисичанске, добавив, что в городе проходит «тихая эвакуация».

Гайдай также сообщил, что взрывы на складах россиян в оккупированных регионах Луганской области могут замедлить наступление оккупантов на Лисичанск.

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