Оккупанты штурмуют Лисичанск с нескольких направлений, у них количественное преимущество — Гайдай 27 июня, 22:03 Лисичанск после российских обстрелов, 17 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты в понедельник, 27 июня, штурмуют Лисичанск и уничтожают город артиллерией и авиацией.

В эфире проекта Freeдом Гайдай сообщил, что все резервы россиян сейчас брошены на штурм Лисичанска, у них количественное преимущество и в разы больше артиллерии. Оккупанты используют тактику выжженной земли и пытаются штурмовать после нескольких часов обстрелов.



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«Кроме того, что они постоянно штурмуют город с разных сторон, они уничтожают его артиллерией, авиацией, постоянными обстрелами. Очень много раненых, погибших. Инфраструктура разбита полностью. Два дня подряд нам не удавалось привозить гуманитарные наборы, потому что дорога очень плотно обстреливалась…», — заявил он.

По словам Гайдая, в городе заранее сделали запасы на случай такой ситуации, и сейчас Лисичанск держится на этих запасах.

Позже глава ОВА сообщил, что российские оккупанты обстреляли Ураганами жителей Лисичанска, которые пришли набрать воду в цистерне, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, более 20 — были ранены.

«Восстановить коммуникации в оккупированном Северодонецке захватчикам не удастся, ничтожная гуманитарка от убийц — показуха для пропагандистских „СМИ“, никто не привезет достаточное количество продуктов и лекарств для горожан. Областной центр ждет гуманитарная катастрофа», — также написал Гайдай в Telegram-канале.

Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк заявил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные разрушили Северодонецк на 90%. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 27 июня заявил, что выход защитников Украины из Северодонецка был тактическим шагом, чтобы избежать повторения осады завода Азовсталь в Мариуполе.

Северодонецк как объект выполнил свою задачу – Сергей Грабский, военный эксперт https://www.youtube.com/embed/qFtBvp0IWLk

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