В Северодонецке бои идут уже на улицах, оккупанты продвигаются внутрь города — глава Луганской ОВА 30 мая, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Бои идут уже на улицах Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на улицах Северодонецка уже идут бои. По его словам, российские оккупанты продвигаются внутрь города.

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Гайдай отметил, что в городе без вести пропали три врача, найдена только поврежденная «скорая».

В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически.

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Он добавил, что «город завален российскими трупами, на улице жарко — в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций».

Гайдай подчеркнул, что Лисичанск остается под контролем Украины, как и трасса Лисичанск-Бахмут но она очень обстреливается, передвижение по ней опасно.

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