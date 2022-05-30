В Северодонецке бои идут уже на улицах, оккупанты продвигаются внутрь города — глава Луганской ОВА
Бои идут уже на улицах Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на улицах Северодонецка уже идут бои. По его словам, российские оккупанты продвигаются внутрь города.
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Гайдай отметил, что в городе без вести пропали три врача, найдена только поврежденная «скорая».
В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически.
Он добавил, что «город завален российскими трупами, на улице жарко — в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций».
Гайдай подчеркнул, что Лисичанск остается под контролем Украины, как и трасса Лисичанск-Бахмут но она очень обстреливается, передвижение по ней опасно.
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