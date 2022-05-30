Оккупанты вошли на окраины Северодонецка, за Лисичанск идут тяжелые бои: два человека погибли, пятеро ранены — глава Луганской ОВА 30 мая, 08:49 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вошли на окраины Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты вошли в северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка. Были убиты два местных жителя, еще пятеро ранены.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага в глубь страны», — отметил он.

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По словам Гайдая, два жителя Северодонецка погибли от российских снарядов, еще пятеро были ранены. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел.

Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили к медицинской помощи и уже находятся в больницах Донецкой области.

Оккупанты перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

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