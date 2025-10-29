За бывшего судью Верховного Суда Богдана Львова внесли 20 миллионов гривен залога. Средства поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в среду, 29 октября, заявил журналист Олег Новиков, ссылаясь на Высший антикоррупционный суд.

Ранее суд уменьшил размер залога для Львова с 302 миллионов гривен до 20 миллионов.

Согласно решению суда, бывший судья обязан появляться по каждому требованию следователей, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках дела, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

23 октября Апелляционная палата ВАКС отменила предыдущее решение суда, которым Львов был освобожден из-под стражи под залог в 302 миллиона гривен, однако это постановление уже утратило силу, пишет Новиков.

15 сентября 2022 года журналисты Схем выяснили, что заместитель председателя Верховного суда и председатель Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он указал в своей анкете, что не имеет гражданства другой страны.

Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.

Львов опровергал информацию о своем российском гражданстве, называл расследование фейком и говорил, что прошел полиграф, чтобы это доказать. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».



3 октября Служба безопасности Украины подтвердила, что Львов имеет гражданство РФ и двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Во время тайного голосования Кассационного хозяйственного суда ВС для увольнения Львова не хватило одного голоса. Впоследствии его отчислили из штата.