Более 200 боевиков «ДНР» устроили бунт, отказавшись выполнять приказы Пушилина — видео
Оккупанты жалуются, что их шлют «на убой» (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)
Более 200 жителей захваченных РФ районов Донецкой области, мобилизованные на войну с Украиной, устроили бунт, требуя вернуть их домой.
Война России против Украины — главные события 25 мая
Соответствующее видеообращение опубликовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский.
Боевики российских оккупационных войск жалуются, что сначала их бросили на штурм Мариуполя, а теперь хотят отправить на смерть в Луганскую область.
«Отказываемся ехать на убой в ЛНР — совсем другую республику» — возмутился один из организаторов бунта.
При этом недовольство в рядах оккупантов нарастает буквально день за днем.
Накануне еще одно подразделение боевиков записало видеообращение к главарю прокремлевской террористической организации «ДНР» Денису Пушилину, в котором заявил, что потерял уже 40% личного состава, и также потребовал вывода из зоны боевыхдействий.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.