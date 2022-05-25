Более 200 боевиков «ДНР» устроили бунт, отказавшись выполнять приказы Пушилина — видео 25 мая, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты жалуются, что их шлют «на убой» (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)

Более 200 жителей захваченных РФ районов Донецкой области, мобилизованные на войну с Украиной, устроили бунт, требуя вернуть их домой.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Соответствующее видеообращение опубликовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский.

Боевики российских оккупационных войск жалуются, что сначала их бросили на штурм Мариуполя, а теперь хотят отправить на смерть в Луганскую область.

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«Отказываемся ехать на убой в ЛНР — совсем другую республику» — возмутился один из организаторов бунта.

При этом недовольство в рядах оккупантов нарастает буквально день за днем.

Накануне еще одно подразделение боевиков записало видеообращение к главарю прокремлевской террористической организации «ДНР» Денису Пушилину, в котором заявил, что потерял уже 40% личного состава, и также потребовал вывода из зоны боевыхдействий.

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