Боевики «ЛНР» отступили к границе с РФ, но там им пригрозили «тюрьмой и расстрелами» — видео

13 мая, 11:55
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Мобилизованные из ОРДЛО уже несколько суток находятся на границе с РФ (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Мобилизованные из ОРДЛО уже несколько суток находятся на границе с РФ (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

«Мобилизованные» из ОРДЛО, пытавшиеся захватить Харьковскую область, отступили к границе с РФ, однако российские пограничники отказались их пропускать, угрожая ответственностью за предательство.

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Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео, снятое самими оккупантами.

«Наблюдается такая картина. Весь батальон отошел с позиций, и его не выпускают. Люди уже вторые сутки на границе. Их не выпускают, никаких комментариев не дают. Что делать, мы не знаем. Нас не выпускают. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее», — пожаловался он.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/gMeHgcsQXjs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ЛНР Граница Российская агрессия Харьковская область Российские военные Война России против Украины

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