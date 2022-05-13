Боевики «ЛНР» отступили к границе с РФ, но там им пригрозили «тюрьмой и расстрелами» — видео 13 мая, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Мобилизованные из ОРДЛО уже несколько суток находятся на границе с РФ (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

«Мобилизованные» из ОРДЛО, пытавшиеся захватить Харьковскую область, отступили к границе с РФ, однако российские пограничники отказались их пропускать, угрожая ответственностью за предательство.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео, снятое самими оккупантами.

«Наблюдается такая картина. Весь батальон отошел с позиций, и его не выпускают. Люди уже вторые сутки на границе. Их не выпускают, никаких комментариев не дают. Что делать, мы не знаем. Нас не выпускают. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее», — пожаловался он.

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