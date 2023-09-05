Блинкен завтра посетит Киев — ZN.ua
Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, приедет в Киев, сообщает ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники.
Энтони Блинкен в последний раз приезжал в Киев с необъявленным визитом 8 сентября 2022 года.
Тогда он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от президента США Джо Байдена.
Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.
Блинкен назвал свой визит продуктивным «и во многом выдающимся».