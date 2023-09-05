Блинкен завтра посетит Киев — ZN.ua 5 сентября, 18:26 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, приедет в Киев, сообщает ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники.

Энтони Блинкен в последний раз приезжал в Киев с необъявленным визитом 8 сентября 2022 года.



Тогда он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от президента США Джо Байдена.

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Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.

Блинкен назвал свой визит продуктивным «и во многом выдающимся».