Блинкен завтра посетит Киев — ZN.ua

5 сентября, 18:26
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, приедет в Киев, сообщает ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники.

Энтони Блинкен в последний раз приезжал в Киев с необъявленным визитом 8 сентября 2022 года.

Тогда он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от президента США Джо Байдена.

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Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.

Блинкен назвал свой визит продуктивным «и во многом выдающимся».

https://www.youtube.com/embed/v=nv-S_ryL1CQ
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Киев Украина-США Украина Энтони Блинкен

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