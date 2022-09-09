Блинкен назвал «выдающейся» свою поездку в Киев 9 сентября, 04:15 Энтони Блинкен посетил Киев с необъявленным визитом (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал продуктивным «и во многом выдающимся» свой необъявленный визит в Киев 8 сентября.

«Я считаю, что у нас был очень продуктивный и во многом выдающийся день здесь, в Украине. Это был уже пятый мой визит в Украину в должности госсекретаря, и третий — с начала полномасштабного вторжения российских войск. Президент Байден считал, что было бы особенно важно приехать сейчас, когда Украина начинает свое контрнаступление на юге, а также на востоке», — заявил Блинкен.

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Блинкен отметил, что эффективность действий ВСУ и результат поставок оружия показывает всему миру необходимость продолжать поддержку Украины.

Глава Госдепа США сообщил, что провел ряд важных встреч в Киеве и обсудил дальнейшую поддержку ВСУ.

«Для меня было очень важно вернуться в посольство. Нам, как вы знаете, пришлось ненадолго закрыть его, когда началась агрессия. Я был твердо настроен, что мы снова поднимем американский флаг — и мы смогли сделать это несколько месяцев спустя», — сообщил глава Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что его визит подтвердил «непреклонную поддержку Украины, а также уверенность, что Украина станет суверенной, независимой, демократической и даже более сильной, чем раньше».

В четверг, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленский, передав ему послание от Джо Байдена.

Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, которые пострадали от российской агрессии.

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