Бесплатный проезд для УБД: как военным отстоять право на льготу — инструкция от юристов
Льготы УБД в 2025 году (Фото: Bumble-Dee / Depositphotos)
В Украине участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд. Но на практике перевозчики это право часто игнорируют.
Как военному отстоять законное право на бесплатный проезд — объясняют эксперты Юридического Гончаренко центра.
Как военному отстоять право на льготный проезд — пошаговая инструкция
По словам директора Юридического Гончаренко центра Николая Брюховецкого, право на бесплатный проезд в транспорте закреплено на законодательном уровне, в Законе Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса.
Впрочем, все чаще встречаются случаи, когда участникам боевых действий отказывают в льготе. По словам экспертов, такие действия являются незаконными. Поэтому военные могут не только вернуть потраченные на проезд средства, но и получить компенсацию за моральный ущерб.
Если перевозчик отказывает военному в бесплатном проезде несмотря на наличие УБД и льготного билета, прежде всего необходимо:
▪ выяснить название и контактные данные перевозчика, имя водителя;
▪ зафиксировать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;
▪ сохранить билет;
▪ в случае обращения в суд — позаботиться о наличии свидетелей отказа в бесплатном проезде.
После этого юристы советуют написать заявление в трех экземплярах:
▪ в Национальную полицию;
▪ в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);
▪ в орган местного самоуправления, где осуществляется маршрут.
«Важно к каждому из этих заявлений приложить копию удостоверения участника боевых действий, а также копию льготного проездного билета, при наличии которого перевозчик отказал военному. Также позаботьтесь, чтобы в заявлениях были указаны актуальные контактные данные, чтобы государственные службы могли связаться с вами в случае необходимости», — отмечает руководитель юридического проекта Николай Брюховецкий.
Такие действия помогут привлечь перевозчика-нарушителя к административной ответственности по ст. 133−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Подать жалобу онлайн
Еще один вариант — обратиться с жалобой онлайн через официальный сайт Укртрансбезопасности. Там военному необходимо указать:
▪ населенный пункт, где произошло нарушение;
▪ номер транспортного средства перевозчика;
▪ собственные контактные данные;
▪ в произвольной форме описать суть нарушения.
Кроме того, в онлайн-формате возможно сразу приобщить фотографии (например, УБД, билета или автобуса), которые дополнят ваше заявление.
Обращение в суд
В случае, если участник боевых действий стремится не только привлечь нарушителя к ответственности, но и получить моральную компенсацию, необходимо обращаться в суд.
Юридическая практика последних лет уже доказала, что законодательство находится на стороне ветеранов и военных и имеет единодушную позицию по вопросам льготной перевозки защитников.