В Украине участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд. Но на практике перевозчики это право часто игнорируют.

Как военному отстоять законное право на бесплатный проезд — объясняют эксперты Юридического Гончаренко центра.

Как военному отстоять право на льготный проезд — пошаговая инструкция

По словам директора Юридического Гончаренко центра Николая Брюховецкого, право на бесплатный проезд в транспорте закреплено на законодательном уровне, в Законе Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса.

Впрочем, все чаще встречаются случаи, когда участникам боевых действий отказывают в льготе. По словам экспертов, такие действия являются незаконными. Поэтому военные могут не только вернуть потраченные на проезд средства, но и получить компенсацию за моральный ущерб.

Если перевозчик отказывает военному в бесплатном проезде несмотря на наличие УБД и льготного билета, прежде всего необходимо:

▪ выяснить название и контактные данные перевозчика, имя водителя;

▪ зафиксировать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;

▪ сохранить билет;

▪ в случае обращения в суд — позаботиться о наличии свидетелей отказа в бесплатном проезде.

После этого юристы советуют написать заявление в трех экземплярах:

▪ в Национальную полицию;

▪ в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);

▪ в орган местного самоуправления, где осуществляется маршрут.

«Важно к каждому из этих заявлений приложить копию удостоверения участника боевых действий, а также копию льготного проездного билета, при наличии которого перевозчик отказал военному. Также позаботьтесь, чтобы в заявлениях были указаны актуальные контактные данные, чтобы государственные службы могли связаться с вами в случае необходимости», — отмечает руководитель юридического проекта Николай Брюховецкий.

Такие действия помогут привлечь перевозчика-нарушителя к административной ответственности по ст. 133−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подать жалобу онлайн

Еще один вариант — обратиться с жалобой онлайн через официальный сайт Укртрансбезопасности. Там военному необходимо указать:

▪ населенный пункт, где произошло нарушение;

▪ номер транспортного средства перевозчика;

▪ собственные контактные данные;

▪ в произвольной форме описать суть нарушения.

Кроме того, в онлайн-формате возможно сразу приобщить фотографии (например, УБД, билета или автобуса), которые дополнят ваше заявление.

Обращение в суд

В случае, если участник боевых действий стремится не только привлечь нарушителя к ответственности, но и получить моральную компенсацию, необходимо обращаться в суд.

Юридическая практика последних лет уже доказала, что законодательство находится на стороне ветеранов и военных и имеет единодушную позицию по вопросам льготной перевозки защитников.