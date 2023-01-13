Фонд Притулы показал работу украинского беспилотника ШАРК над Донецком — видео
Работа беспилотника ШАРК (Фото:скриншот / Благодійний Фонд Сергія Притули / Serhiy Prytula Charity Foundation / Facebook)
Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал видео работы украинского разведывательного беспилотника SHARK на фронте.
В Facebook фонда сообщается, что это первые кадры использования такого БПЛА в боевых условиях. На видео он проводит разведку и ищет вражеские цели над оккупированным Донецком. В фонде отметили качество изображения и напомнили, что всего заказали три комплекса беспилотников SHARK.
Фонд Повернись живим и сеть ОККО осенью объявили большой сбор на 25 беспилотных авиационных комплексов ШАРК для защитников Украины на базе мобильного командного пункта управления стоимостью 325 миллионов гривен.
Украинская компания Укрспецсистемс представила комплекс SHARK (ШАРК) в конце октября. Он предназначен для проведения глубинной аэроразведки и корректировки артиллерии.