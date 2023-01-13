Фонд Притулы показал работу украинского беспилотника ШАРК над Донецком — видео

13 января, 21:29
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Работа беспилотника ШАРК (Фото:скриншот / Благодійний Фонд Сергія Притули / Serhiy Prytula Charity Foundation / Facebook)

Работа беспилотника ШАРК (Фото:скриншот / Благодійний Фонд Сергія Притули / Serhiy Prytula Charity Foundation / Facebook)

Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал видео работы украинского разведывательного беспилотника SHARK на фронте.

В Facebook фонда сообщается, что это первые кадры использования такого БПЛА в боевых условиях. На видео он проводит разведку и ищет вражеские цели над оккупированным Донецком. В фонде отметили качество изображения и напомнили, что всего заказали три комплекса беспилотников SHARK.

Видео дня

Фонд Повернись живим и сеть ОККО осенью объявили большой сбор на 25 беспилотных авиационных комплексов ШАРК для защитников Украины на базе мобильного командного пункта управления стоимостью 325 миллионов гривен.

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Инфографика: NV

Украинская компания Укрспецсистемс представила комплекс SHARK (ШАРК) в конце октября. Он предназначен для проведения глубинной аэроразведки и корректировки артиллерии.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецк Беспилотник БПЛА Дроны Война России против Украины Фонд Притулы украинские беспилотники ШАРК

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