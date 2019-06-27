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Балух объявил голодовку из-за постоянного нахождения в штрафном изоляторе

27 июня, 15:44
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Крым. Реалии

Владимир Балух

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в колонии в Тверской области, объявил голодный протест с 25 июня.

Об этом Новой газете сообщил его адвокат Даниил Берман.

«Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку», — заявил он, добавив, что при встрече Балух передал письменное уведомление для администрации о начале голодовки.

В своем заявлении Балух указал, что объявляет голодовку в связи с нечеловеческими условиями содержания, в частности, из-за пребывания по надуманным причинам в штрафном изоляторе больше двух месяцев и отказа администрации на встречу с консулом Украины.

По словам адвоката, голодовка Балуха — это вынужденная мера, чтобы добиться прекращения нарушения его прав. Политзаключенный намерен придерживаться голодовки, пока не будут выполнены все его требования, в том числе, он требует вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.

«Я точно знаю, что Владимиру Григорьевичу вредит, что он безвылазно находится в штрафном изоляторе, а теперь еще и в помещении почти без света, постоянно мерзнет, не имеет нормального медицинского обслуживания, которое ему, по всей видимости, необходимо. Как показала практика, огласка в данном случае — лучший адвокат», — рассказал Берман.

Напомним, что после перевода из оккупированного Крыма в колонию в Тверской области Балуха несколько раз отправляли в ШИЗО из-за нарушений внутреннего распорядка. Последний раз егоотправили в штрафной изолятор «минимум до 2 июля».

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.

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Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело — из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.

Подконтрольный России суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафа.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе своего дома.

Теги:   Россия Политзаключенные Владимир Балух

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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