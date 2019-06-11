Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Александр Гольц
Дело Голунова. Зашатается ли Кремль?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Балух жалуется на боли в голове и грудной клетке — адвокат

Сегодня, 16:13
Цей матеріал також доступний українською
Балух жалуется на боли в голове и грудной клетке — адвокат - фото

Крым. Реалии

Владимир Балух

Украинский политзаключенный Владимир Балух жалуется на боли в области головы и грудной клетки.

Об это Крым.Реалии рассказала его адвокат Ольга Динзе, которая посетила украинца 10 июня в учебно-профилактическом учреждении.

По ее словам, после перевода из штрафного изолятора, где он провел несколько месяцев, в тюремную больницу ему до сих пор не поставили диагноз и, соответственно, нет особого лечения.

«Чувствует он себя немного лучше, спали отеки… Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева, в области грудной клетки», — рассказала адвокат.

Ольга Динзе добавила, что Балух принципиально отказывается от тюремной еды.

«Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть», — сообщила адвокат.

Читайте также:

Балух написал письмо из колонии: "Главное сейчас - чтобы Украина выстояла"

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело — из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.

Подконтрольный России суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафа.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе своего дома.

Теги:   Россия Политзаключенные Владимир Балух

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 15:31

img
Зеленский предлагает Раде назначить Пристайко вместо Климкина
Страны

Вчера, 19:33

img
Известный чеченский правозащитник освобожден досрочно
Экономика

Сегодня, 09:01

img
Зеленский призвал парламент перенести на год запуск нового рынка электроэнергии

ТОП 3

События

Вчера, 14:24

img
В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео
12666
События

Вчера, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
9838
События

Вчера, 12:56

img
Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции
8987

Новости Одессы

img
Пятьдесят оттенков белого: отреставрированную Воронцовскую колоннаду откроют во второй половине лета
img
В тройном ДТП под Одессой погибла женщина
img
Одесская мехбригада уничтожила условных российских диверсантов (фоторепортаж)