Балух жалуется на боли в голове и грудной клетке — адвокат Сегодня, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Владимир Балух Крым. Реалии

Украинский политзаключенный Владимир Балух жалуется на боли в области головы и грудной клетки.

Об это Крым.Реалии рассказала его адвокат Ольга Динзе, которая посетила украинца 10 июня в учебно-профилактическом учреждении.

По ее словам, после перевода из штрафного изолятора, где он провел несколько месяцев, в тюремную больницу ему до сих пор не поставили диагноз и, соответственно, нет особого лечения.

«Чувствует он себя немного лучше, спали отеки… Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева, в области грудной клетки», — рассказала адвокат.

Ольга Динзе добавила, что Балух принципиально отказывается от тюремной еды.

«Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть», — сообщила адвокат.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело — из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.

Подконтрольный России суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафа.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе своего дома.