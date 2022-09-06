Коллаборанта Балицкого «показали» в Мелитополе и опять спрятали 6 сентября, 17:36 Иван Федоров (Фото:zv.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что «гауляйтер» оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий, который сбежал в Крым, на один день показался в Мелитополе, а потом опять исчез.

Федоров уточнил, что Балицкий показался в Мелитополе 1 сентября.

«После отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, потом опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополя не замечено», — заявил Федоров

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Мэр также добавил, что Балицкий давно просился руководить на «удаленке». Но как только будет нужно, в любой момент, его опять под конвоєм привезут и будут показывать, «как обезьянку на пляже».

31 августа Балицкий опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем бегстве в Крым.

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