Коллаборанта Балицкого «показали» в Мелитополе и опять спрятали

6 сентября, 17:36
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Иван Федоров (Фото:zv.zp.ua)

Иван Федоров (Фото:zv.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что «гауляйтер» оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий, который сбежал в Крым, на один день показался в Мелитополе, а потом опять исчез.

Федоров уточнил, что Балицкий показался в Мелитополе 1 сентября.

«После отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, потом опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополя не замечено», — заявил Федоров

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Мэр также добавил, что Балицкий давно просился руководить на «удаленке». Но как только будет нужно, в любой момент, его опять под конвоєм привезут и будут показывать, «как обезьянку на пляже».

31 августа Балицкий опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем бегстве в Крым.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Мелитополь Евгений Балицкий Война России против Украины

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