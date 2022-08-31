«Неудачники». Коллаборанты, боясь партизан, связываются с украинскими властями. Интервью с мэром Мелитополя Иваном Федоровым 31 августа, 18:14 Эксклюзив НВ Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью Радио НВ рассказал, как сотни коллаборантов, реестр которых есть у украинской власти, боятся действий партизан в городе.

— Что вы знаете о продвижении российской техники по городу в сторону Херсона? Что происходит в Мелитополе сегодня?

— К сожалению, передвижение рашистской военной техники — это уже обычное явление для жителей Мелитополя. Каждый день через центр города Мелитополя или по окрестностям рашисты перебрасывают свою военную технику, потому что Мелитополь, исторически так сложилось, является логистическим узлом юга Украины.

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Поэтому крайне важна деоккупация города Мелитополя — это ключ к деоккупации всего юга Украины.

Сегодня [в первой половине дня] было замечено уже 60 единиц военной техники, едущей в сторону Херсона. Скорее всего, это техника с боеприпасами, боекомплектами, которые они также везут на линию фронта. Скорее всего, не доедут.

Так что ситуация сегодня на временно оккупированных территориях крайне сложная, потому что людям никто не может обеспечить безопасность.

Но сегодня также есть хорошие новости для нас. Это то, что вчера вечером один из основных гауляйтеров уже заявил, что он, так сказать, по семейным обстоятельствам должен уехать из Мелитополя и удаленно управлять Запорожской областью из Крыма. Конечно, это хорошая новость. Мы сейчас ждем таких же попыток других коллаборантов, хотя четко понимаем, что их не пустят — рашисты под конвоем вернут их во временно оккупированную часть Запорожской области. Точно они их не отпустят, а бежать они захотят.

— Что вам известно о настроениях оккупантов и коллаборантов? Есть ли у них осознание, что нужно бежать, потому что в ближайшее время там будет горячо?

— Полноценно у них этого осознания нет, но есть первые проявления. Они начались после того, как наши силы сопротивления и наши партизаны начали проводить массовое напоминание об украинских властях тем, кто причастен к организации псевдореферендума. После этого коллаборанты, способствовавшие организации «референдума», начали связываться с нами, с силовыми службами Украины. Их объяснение было следующим: мы больше не будем участвовать в псевдореферендуме, только скажите, пожалуйста, об этом партизанам. Они четко их боятся, такие настроения у них есть.

Вслед за [главным гауляйтером Запорожья Евгением] Балицким (сбежал в Крым — ред.) сегодня ожидаем появления информации о том, что бежать соберутся и другие.

Есть примеры, когда коллаборанты из полиции после громких взрывов пытались с семьей выехать из Мелитополя, но в Крыму их развернули на границе с нашим временно оккупированным Крымом и порекомендовали вернуться назад в Мелитополь. Но сюда они не доехали, их арестовала полиция и посадила в плен. Такая же судьба ждет других коллаборантов, поэтому, конечно, они будут испуганы.

— 25 августа в Мелитопольском районе партизаны взорвали штаб, в котором готовились к так называемому «референдуму» о присоединении к Российской Федерации. Известно ли вам, какие потери там понесли оккупанты и что изменилось в этой подготовке к псевдореферендуму с тех пор?

— Псевдореферендума точно уже не будет. Будет какой-нибудь «социологический опрос», который они пытаются выдать за референдум. Но это точно не о волеизъявлении и точно не о настроениях горожан.

Сегодня уже два села Мелитопольского района без организационных структур «референдума». Первое — Михайловка, где при странных обстоятельствах был уничтожен основной гауляйтер, отвечавший за организацию псевдореферендума. А второй — это поселок ОТГ Приазовское, где был разрушен штаб. Эти два населенных пункта не могут восстановить организационную структуру.

Также ряд событий был в самом Мелитополе — это разрушенный штаб Единой России, их фейковый центр, где они выдают права и номера, можно бесконечно продолжать. Поэтому работа наших сил сопротивления сконцентрирована, прежде всего, на том, чтобы прекратить фейковый референдум.

— Можно ли оценить масштабы сопротивления? Сколько людей ориентировочно задействовано в сопротивлении, в партизанском движении Мелитополя?

— Мы знаем четкую цифру. Конечно, не можем ее выдавать. Но в активном сопротивлении задействованы сотни людей.

— А сколько коллаборантов в Мелитополе? Есть ли какой-нибудь список, где фиксируются все случаи сотрудничества с оккупационными властями?

— Да, мелитопольцы очень открытые люди, потому «настучать» на соседа — это очень хорошая традиция.

Сегодня нами открыт специальный электронный ящик, на который они посылают анонимную информацию. Уже сотни людей попали в список предателей. Такой реестр есть, он действенен и постоянно обновляется. Но следует отметить, что доля коллаборантов от общей численности населения крайне низка.

Например, только из образовательного пространства, из наших учителей, менее 10% согласились сотрудничать с оккупантами и коллаборантами. И это достаточно хороший показатель, потому что никто не хочет рисковать ни нашими детьми, ни лично своим здоровьем и жизнью.

У нас есть полноценный реестр. По возвращении все точно не уйдут от ответственности по украинскому уже жесткому на сегодня законодательству.

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— Можно ли описать типичный портрет, кто идет на сотрудничество с оккупационными властями и по каким причинам?

— Чаще всего это люди, которые не имели никакой перспективы во время полноценного контроля [города] украинскими властями. Это те люди, у которых компетенций, опыта, сознания не хватало для того, чтобы пробиться. Все эти неудачники сегодня почему-то стали считать себя героями и поэтому пошли на коллаборацию.

В основном это неудачники, ничего не достигшие при украинских властях, сейчас пытаются стать у руля оккупационных властей.

— Есть ли случаи, когда под давлением люди вынуждены идти на сотрудничество, когда угрожают открыто лично им, их семьям?

— Угрозы и давление — это уже традиционная черта рашистов. Действительно, они всем угрожают, давят, забирают в плен. Сегодня более 80 человек находятся в плену, а всего за шесть месяцев — более 500 человек были в плену.

Но наши учителя и большое количество наших людей — это герои. К примеру, ни один руководитель школы, детсада не согласился сотрудничать [с оккупантами]. Это действительно невероятный показатель. Поэтому рашисты угрожают всем — это единственный метод, потому что они не ожидали такого сопротивления наших жителей.

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