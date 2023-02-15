Почему оборона Бахмута так важна и зачем Минобороны РФ оттеснило Пригожина от вербовки заключенных — анализ ISW 15 февраля, 08:57 Украинские военные в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii/File Photo)

Оборона Бахмута значительно ослабила российские силы и может создать благоприятные условия для будущего контрнаступления Украины — даже вопреки мнению ряда западных военных планировщиков, которые считают нецелесообразной решимость Украины в защите города.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 14 февраля.



Несмотря на обещания 54 государств-членов Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата Рамштайн) поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, по информации Washington Post американские чиновники в частном порядке передали Украине сигнал о том, что западная помощь Украине в сфере безопасности ограничена. 13 февраля издание сообщило со ссылкой на неназванного собеседника, что Вашингтон пытается донести Украине, что власти США «не могут делать все и вся вечно». Согласно информации WP,чиновники США также заявили, что недавно объявленные пакеты западной помощи для Украины «представляют собой наилучший шанс для Киева решительно изменить ход войны».

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Подобные сообщения указывают на то, что Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удерживать Бахмут, однако аналитики ISW не согласны с такой позицией и считают стратегию ВСУ целесообразной. По данным WP, американские военные планировщики полагают, что украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, поэтому призывают Украину отдать приоритет именно контрнаступлению, а не обороне Бахмута. В то же время ISW продолжает считать, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, «является стратегически обоснованным шагом, несмотря на его издержки для Украины». Оборона Бахмута уже вынудила Кремль использовать большую часть сил ЧВК Вагнера и задействовать ценные российские воздушно-десантные войска (ВДВ) для поддержания изматывающего наступления. Таким образом, оборона Бахмута значительно ослабила российские силы, констатируют в ISW, и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего контрнаступления Украины. Если бы российские войска захватили Бахмут без существенного сопротивления ВСУ, то могли бы надеяться на расширение операций таким образом, чтобы Украине пришлось поспешно занимать оборонительные позиции на менее благоприятной местности. Таким образом, оборона Бахмута и попытка Украины подготовить почву для контрнаступления, скорее всего, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями — с учетом того, что войска РФ продолжили бы развивать наступление за пределами Бахмута, если бы Украина уступила город раньше, подчеркивают в ISW.

Министерство обороны России взялось подражать ЧВК Вагнера, вербуя осужденных и используя ихкак пушечное мясо. По данным CNN, российское Минобороны напрямую вербовало заключенных, которых затем перебросили в Соледар Донецкой области в составе формирований 2-го армейского корпуса (боевиков «ЛНР») в октябре 2022 года. Осужденные рассказали CNN об ужасающих нарушениях и тяжелых потерях — после того, как им приказали штурмовать оборонительные позиции украинских войск. CNN также располагает аудиозаписью слов уже умершего осужденного, который опасался, что Минобороны России казнит его после того, как он выжил после атаки на Соледар — хотя этот солдат все равно был убит в бою через несколько дней. Эти осужденные уточнили, что Минобороны России завербовало их после того, как ЧВК Вагнер изначально пренебрегла ими и даже обвинили российские силы в ведении преднамеренного огня по бывшим заключенным.



Такое решение Минобороны России о вербовке заключенных является показателем того, что Кремль стремится использовать осужденных в качестве «человеческих волн» в будущих нападениях, вопреки их ограниченной боеспособности — как это делала и ЧВК Вагнера. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Усов заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба России Валерий Герасимов формируют из осужденных «резерв пушечного мяса», которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании Минобороны РФ. Интеграция этих сил в формирования «ЛНР» также может свидетельствовать о том, что российские военачальники пытаются избежать переформатирования регулярных подразделений своей армии для интеграции в них недостаточно подготовленных заключенных. Дополнительными факторами может быть нежелание подрывать моральный дух собственной армии, интегрируя в нее осужденных, а также другие предыдущие примеры, когда россйские прокси-силы (боевики «Л/ДНР») подвергались худшему обращению в этой войне со стороны регулярных вооруженных сил РФ.

Кроме того, если данные CNN верны и Минобороны РФ начало вербовать заключенных осенью 2022 года, это совпадает с периодом усиления критики Евгения Пригожина в адрес российского командования. Пригожин начал публично атакаовать российских военачальников в начале октября. Вмешательство Минобороны России в его схему вербовки, возможно, как минимум отчасти спровоцировало это недовольство Пригожина россйсикой армией и бюрократическим аппаратом Минобороны. Представитель российской правозащитной группы Gulagu.net также отметил, что многие в Москве начали опасаться Пригожина и его непредсказуемой и постоянно растущей крупной «организованной преступной группы наемников и убийц». Кремль все больше дистанцируется от ЧВК Вагнера — как в публичной риторике, так и, вероятно, лишая Пригожина возможности вербовать и готовить для войны осужденных. По данным Генштаба Украины, Минобороны РФ уже несколько недель использует Кадамовский полигон в Ростовской области для подготовки мобилизованных, тогда как ЧВК Вагнера потеряла возможность тренироваться на полигоне с начала 2023 года.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Министр обороны США Ллойд Остин дал понять, что 54 государства — участника Контактной группы по вопросам обороны Украины продолжат « поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе» и поддержат ВСУ во время весеннего контрнаступления. Газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена объявит о новом пакете помощи для Украины « на следующей неделе».

поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе» и поддержат ВСУ во время весеннего контрнаступления. Газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена объявит о новом пакете помощи для Украины на следующей неделе». Российские войска продолжают наступательные действия на купянском направлении и на рубеже Сватово — Кременная.

Войска РФ продолжают и атаки вокруг Бахмута и вдоль западных окраин Донецка.

14 февраля российские войска не проводили подтвержденных атак в западной части Донецкой области, а также в Херсонской, Николаевской или западной части Запорожской областей.

Российские сухопутные силы на Кольском полуострове на северо-западе России были сокращены до одной пятой от их изначальной численности перед вторжением в Украину — это подтверждает давнюю оценку ISW о том, что Кремль на самом деле не обеспокоен гипотетическими военными угрозами со стороны НАТО.

Стало известно, что 10 февраля в Новой Каховке группа проукраинских партизан применила самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать автомобиль с двумя российскими военнослужащими и двумя представителями российских спецслужб.

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут встретиться 17 февраля.

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW