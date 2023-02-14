Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке. Повреждены дворец культуры и медучреждение
Последствия атаки россиян по городам Донецкой области 14 февраля (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску и Константиновке Донецкой области во вторник, 14 февраля.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
По предварительным данным, в Константиновке есть раненый. Также россияне повредили дворец культуры, где работает Центр выдачи гуманитарной помощи. В Краматорске оккупанты атаковали помещение медицинского учреждения.
Кириленко опубликовал фотографии последствий ракетных ударов.
За минувшие сутки российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, ранения получили трое.