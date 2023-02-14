Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке. Повреждены дворец культуры и медучреждение

14 февраля, 14:20
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Последствия атаки россиян по городам Донецкой области 14 февраля (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия атаки россиян по городам Донецкой области 14 февраля (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску и Константиновке Донецкой области во вторник, 14 февраля.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По предварительным данным, в Константиновке есть раненый. Также россияне повредили дворец культуры, где работает Центр выдачи гуманитарной помощи. В Краматорске оккупанты атаковали помещение медицинского учреждения.

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Кириленко опубликовал фотографии последствий ракетных ударов.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, ранения получили трое.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары

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