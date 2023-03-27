Сырский посетил район Бахмута: Держим оборону города сверх всех предельных сроков, есть решения для ее усиления 27 марта, 10:06 Бахмут Донецкой области, 25 февраля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опять посетил самые горячие точки Бахмутского направления. По его словам, ситуация в городе стабильно сложная.

Об этом сообщает Military Media Center в понедельник, 27 марта.

Сырский оценил ситуацию в районе выполнения украинскими военными боевых задач и принял меры по решению проблемных вопросов, препятствующих для их эффективного выполнения. Также он принял ряд решений, чтобы усилить возможности Украины по сдерживанию и поражению российских оккупантов.

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«Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений», — заявил Сырский.



По его словам, сейчас идет самая интенсивная фаза боев за город. Россияне продолжают вести наступательные действия, однако украинские военные сдерживают оккупантов, нанося им значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике.



«Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий, и будем действовать адекватно сложившейся обстановке», — добавил Сырский.