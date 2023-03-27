«Бои, разруха, земля усеяна телами оккупантов». Украинские военные показали, что происходит в Бахмуте — видео 27 марта, 09:57 Разрушенные в результате атак войск РФ дома в Бахмуте (Фото:Скриншот видео 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook)

Военные 93−й отдельной механизированной бригады Холодный Яр показали, что происходит в Бахмуте, за который идут тяжелые бои.

«Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы за дни. Это настоящее города Бахмут», — говорится в описании к видео.

На кадрах видны разрушенные дома, а также большое количество убитых российских оккупантов и уничтоженную вражескую технику.

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Военные подчеркнули, что 93-я бригада остается в Бахмуте и продолжает уничтожать врага.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

В последние дни сообщалось, что войска РФ несколько замедлили наступление на Бахмут, сместив фокус в район Авдеевки.

В ВСУ уточнили, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Бахмуте, но бои продолжаются, хоть и с меньшей интенсивностью.



