«Бои, разруха, земля усеяна телами оккупантов». Украинские военные показали, что происходит в Бахмуте — видео
Разрушенные в результате атак войск РФ дома в Бахмуте (Фото:Скриншот видео 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook)
Военные 93−й отдельной механизированной бригады Холодный Яр показали, что происходит в Бахмуте, за который идут тяжелые бои.
«Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы за дни. Это настоящее города Бахмут», — говорится в описании к видео.
На кадрах видны разрушенные дома, а также большое количество убитых российских оккупантов и уничтоженную вражескую технику.
Военные подчеркнули, что 93-я бригада остается в Бахмуте и продолжает уничтожать врага.
Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.
Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.
В последние дни сообщалось, что войска РФ несколько замедлили наступление на Бахмут, сместив фокус в район Авдеевки.
В ВСУ уточнили, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Бахмуте, но бои продолжаются, хоть и с меньшей интенсивностью.