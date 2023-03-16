Бахмут и три его адских аналога. Исторические сражения, похожие на Бахмутское, и чем они завершились — экспертиза NV 16 марта, 19:10 Эксклюзив NV Украинские военнослужащие в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

За девять месяцев непрерывных штурмов Бахмута россияне потеряли здесь десятки тысяч бойцов, но не завоевали самого города. С помощью аналитиков NV нашел в новейшей мировой истории три аналога этому противостоянию.

«Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям», — так недавно определил необходимость удерживать Бахмут генерал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками. За последнее время он лично трижды посещал этот полуразрушенный и когда-то 70-тысячный город к северу от Донецка, в котором сейчас осталось не более 3 тыс. гражданских. Генерал добавил, что Бахмут, который российская ЧВК Вагнер и другие части вражеской армии штурмуют уже много месяцев, играет важную роль в общей системе обороны украинской армии на востоке.

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15 марта Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, во время онлайн-заседания в формате Рамштайн, сказал, что РФ достигла «небольших тактических успехов» в районе Бахмута ценой огромных потерь. Он заявил, что Силы обороны Украины зажали оккупантов в городе и наносят значительные потери боевикам-вагнеровцам и регулярной российской армии.

А старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что с мая прошлого года россияне потеряли в боях за Бахмут 20−30 тыс. ранеными и убитыми.

Александр Коваленко, военный эксперт группы Информационное сопротивление, в разговоре с NV напомнил: за девять месяцев активных штурмов россияне на отдельных участках продвинулись в направлении этого города всего на 4−10 км. А ВСУ за это время провели мощные контрнаступательные операции, освободив около 7 тыс. кв. км в Херсонской и Харьковской областях.

Эту операцию будут изучать в военных школах, как пример того, как через удержание одного города и его окрестностей можно нивелировать превосходящие силы противника. И вместе с тем проводить молниеносные контратаки на других участках фронта, — уверяет Коваленко.

Он убежден: попытки любой ценой захватить Бахмут требуют от врага концентрации сил на этом направлении, что ослабляет южные соединения окупантов. Местами тамошние артиллерийские подразделения укомплектованы только на треть. А пока Бахмут остается под контролем украинской армии, логистика врага к югу также ослаблена.

Уильям Тейлор, американский дипломат и бывший посол США в Украине, уверен: оборона Бахмута создает предпосылки для решающих действий в российско-украинской войне. По его данным, западная разведка сигнализирует об отсутствии у российской армии возможностей для дальнейших наступательных действий, поэтому вскоре захватчики сядут в глухую оборону. Украинцы, усиленные западной артиллерией и бронетехникой, смогут повторить прошлогодний успех.

Удерживая Бахмут, украинские лидеры позволили российской армии тратить [ресурсы] на разрушительные нападения, которые истощают российскую военную силу в Украине, — сказал Тейлор.

Но ситуация вокруг города сейчас выглядит очень сложной для ВСУ. «Если верить картам проекта Deep State, то Бахмут оказался в оперативном окружении», — объяснил NV Иван Науменко, военный аналитик фонда Повернись живим. Это все напоминает ему Дебальцево образца 2015 года, тогда ВСУ пришлось выводить из города войска, чтобы не оказаться в российских тисках.

Сейчас россияне, которым удалось вытеснить украинские силы из северо-восточной части Бахмута, пытаются прорваться в его центр. Если враг там закрепится, то будет контролировать одну из трех трасс поставок (Т0513), которая проходит через город. Кроме того, россияне продолжают атаковать еще две дороги, ведущие туда, однако силы обороны сдерживают врага.

Если враг сможет перерезать логистические артерии, то возникнет потребность отводить войска, но не обязательно. При захвате центра Бахмута, если будет работать хоть одна из трасс поставок, оборону западных рубежей города целесообразно продолжить", — считает Коваленко.

Целесообразность удержания Бахмута доказывает и исторический опыт. Ведь некоторые города превращались в настоящие крепости и бои за них в конце концов становились переломными моментами, или коренным образом истощали атакующих.

NV нашел в новейшей мировой истории три битвы, похожие на Бахмутскую. Для того чтобы выбрать их, редакция опросила шестерых экспертов — отечественных и западных: Хайна Гоманса, историка, профессора американского Университета Рочестера; Александра Коваленко, военного эксперта группы Информационное сопротивление; Тома Купера, австрийского военного аналитика; Ивана Науменко, военного аналитика, директора департамента стратегических инициатив фонда Повернись живим; Романа Пономаренко, военного историка, кандидата исторических наук; Уильяма Тейлора, американского дипломата, посла США в Украине (2006−2009).