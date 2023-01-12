Уничтожены школы, тысячи воронок на дорогах. Maxar показала спутниковые снимки Соледара и Бахмута 12 января, 00:41 Воронки на поле в Бахмуте и взрыв боеприпасов (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS)

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Соледара и Бахмута Донецкой области. За города идут тяжелые бои.

Снимки показывают, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы. В Бахмуте вдоль дорог и на полях тысячи воронок от снарядов.



Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS

Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS

Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS

Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Видео дня