Уничтожены школы, тысячи воронок на дорогах. Maxar показала спутниковые снимки Соледара и Бахмута

12 января, 00:41
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Воронки на поле в Бахмуте и взрыв боеприпасов (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS)

Воронки на поле в Бахмуте и взрыв боеприпасов (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS)

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Соледара и Бахмута Донецкой области. За города идут тяжелые бои.

Снимки показывают, что в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы. В Бахмуте вдоль дорог и на полях тысячи воронок от снарядов.

https://twitter.com/Maxar/status/1613283217624399872

Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS
Фото: Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Соледар Война в Украине Спутниковые фото Бахмут Война России против Украины

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