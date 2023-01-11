Битва за Соледар. ВСУ удерживают город, РФ бросает волны вагнеровцев, морозы усложняют тяжелые бои — ситуация под Бахмутом онлайн 11 января, 21:18 Последствия ударов по Соледару (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / The Armed Forces of Ukraine via Facebook)

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

По состоянию на середину дня 11 января в Соледаре (Донецкая область) продолжаются тяжелые бои на фоне серьезных морозов. Ситуация остается сложной, однако ее контролируют ВСУ, «идет работа над принятием управленческих боевых решений», сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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И Череватый, и журналист Юрий Бутусов, который находится в Соледаре, и аналитики Института изучения войны в своей свежей сводке опровергли многочисленные сообщения российских Телегра-каналов и пропагандистских СМИ о якобы захвате или окружении Соледара.

Город расположен менее чем в 20 км северо-восточнее Бахмута, поэтому Российские войска пытаются оккупировать Соледар, чтобы нарастить угрозу для украинских сил в Бахмуте. Впрочем, как считают эксперты ISW, даже захват Соледара не будет означать неизбежного окружения Бахмута.

Сейчас Соледар пытаются непрерывно штурмовать наемники ЧВК Вагнера и военнослужащие российских воздушно-десантных войск. С украинской стороны город защищают военнослужащие 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке других подразделений, в том числе пограничников, ССО, танкистов.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что командование Сил обороны приняло решение усилить участок фронта в районе Соледара, перебросив туда дополнительные силы.

NV следит за главными событиями в районе самого горячего участка фронта — возле Бахмута и Соледара.

20:58 Журналисты СNN под Соледаром не видят признаков неминуемого отступления ВСУ

Команда журналистов CNN, которые находятся в семи километрах от Соледара Донецкой области, сообщают, что не видят признаков неминуемого отступления украинских сил.

Журналисты отмечают, что слышат непрекращающийся сильный артиллерийский огонь в окрестностях украинского города, который в последние дни был местом ожесточенных боев.

«Мы примерно в пяти милях, семи километрах от места, где бушует эта битва. Вы можете слышать артиллерию — большая часть ее уходит в сторону города», — сказал журналист Бен Ведеман.

Команда CNN сообщает, что в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняли спокойствие, выполняя свои обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению, без каких-либо признаков неминуемого отступления.

Они также отметили, что на вблизи фронта находилось множество военных и медицинских машин из Польши, Франции, США и Великобритании.

20:06 Несколько фото украинских военных, сражающихся под Соледаром, опубликованных агентством Reuters 11 января

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

19:38 Спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Радио NV рассказал о ситуации в Соледаре и согласился, что освобождение Кременной нивелирует его возможный захват Соледара оккупантами



19:12 Зеленский прокомментировал попытки оккупантов захватить Соледар

«Сейчас государство-террорист и его пропагандисты стараются сделать вид, будто бы какая-то часть нашего города Соледар, полностью разрушенного оккупантами, якобы это какое-то достижение России. И уже подают своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются, Донецкое направление держится», — сказал президент Украины в видеообращении.

18:44 Политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал Радио NV о боях ВСУ с элитой армии РФ под Соледаром



18:15 Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18.00 11 января.

«Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, осуществляет наступательные действия на Бахмутском направлении», — сказано также в сообщении.

17:26 Официальные силовики в России оказались совершенно бессильными

Об этом говорит обозреватель NV Иван Яковина.

По его словам, если глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сумеет показать свою эффективность и захватить хотя бы Соледар, то диктатор Владимир Путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев из Беларуси.

16:17 Минобороны РФ и глава ЧВК Вагнера уже спорят, чьим успехом является Соледар, хотя город еще не захватили

Об этом рассказал в эфире Радио NV представитель восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.

«Если взглянуть на карту, огромная страна, якобы вторая армия армия мира действительно показывает, как бывший преступник Пригожин, который сейчас стал полководцем, спорит с Министерством обороны, кто взял городок на 10 тыс жителей. И который еще не взят на самом деле. Вот это действительно показатель их возможностей, их „величия“ и всего остального», — отметил он.

15:57 Снайперы ССО уничтожают оккупантов на бахмутском направлении — видео



15:23 Пограничники показали, как «встречают» вагнеровцев в Соледаре

На видео зафиксирован координированный удар по вражеской штурмовой группе с участием сил аэроразведки Госпогранслужбы Украины, украинских пулеметчиков и артиллерии ВСУ. Видео снято в январе 2023 года и обнародовано сегодня, хотя точная дата событий не указана.

15:00 Череватый о Соледаре: Пригожин спорит с Минобороны РФ, кто возьмет городок на 10 тыс. жителей — который еще не взяли

Оккупантам до сих пор не удалось захватить Соледар, а Минобороны РФ и спонсор ЧВК Вагнера уже спорят, чей это успех, который якобы должен стать показателем «величия» России, заявил в интервью NV представитель восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.



14:43 Враг несет потери и вводит новые подразделения, но успеха не имеет — Маляр о текущей ситуации в Соледаре

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в городе по состоянию на данный момент: «В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз провел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», — рассказала она.



14:36 Соледар сегодня: фото Константина и Влады Либеровых



13:45 ВСУ не дают врагу системно прорвать оборону: Череватый о важности битвы за Соледар

«Серьезность амбиций сторон покажут именно следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения того, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, осуществить окружение, о котором они мечтают, выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск», — пояснил Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

В то же время тяжелые потери оккупантов в ходе штурма Соледара, по словам Череватого, являются для них существенным «деморализующим фактором».



13:15 «Попытка улыбнуться». Актер Дмитрий Линартович показал первое фото после осколочного ранения в Соледаре

Украинский актер и разведчик 46-го ОДШБ Дмитрий Линартович получил тяжелую контузию и осколочное ранение в боях за Соледар.

13:03 Потери РФ под Бахмутом могут открыть ВСУ возможность нового контрнаступления — Bloomberg

Попытки российских войск захватить Бахмут Донецкой области ведут к их истощению, что может дать ВСУ шанс для нового контрнаступления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств.

По его словам, при всех усилиях, сопровождавшихся огромными потерями личного состава, армии РФ удалось добиться на этом направлении лишь незначительного тактического успеха.

12:35 Череватый назвал «информационной операцией» врага заявления РФ о захвате Соледара



«Город не под контролем Российской Федерации, там сейчас продолжаются тяжелые бои. Враг осуществил целую информационную операцию, чтобы показать, что они уже захватили Соледар и разбросали по своим Telegram-каналам — это не соответствует действительности», — отметил Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы принять максимально эффективные управленческие боевые решения, которые позволят стабилизировать ситуацию и нанести максимальный ущерб врагу с минимальными потерями для украинских войск.

12:13 «Необходимо больше помощи Украине»: Генсек НАТО прокомментировал ситуацию вокруг Соледара и Бахмута

«В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о смелости украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно то, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины», — заявил Столтенберг.

11:14 «Элемент ИПСО». Пригожин заявил, что «побывал» в шахтах Соледара, в ВСУ опровергли

На фоне тяжелых боев за Соледар основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что побывал в соляных шахтах города. В ВСУ опровергли эту информацию. Во вторник, 10 января, в Telegram-канале Пригожина опубликовали его фото якобы в соляных шахтах Соледара.

Однако Стратком ВСУ заявил в Telegram, что Пригожин находился не в Соледарских шахтах. «Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зеков», — говорится в сообщении.

11:05 Ожесточенные и кровопролитные. Военный эксперт Том Купер о том, что изменилось на передовой: анализ боев в Бахмуте и Соледаре



10:32 «Помните, мы на Богом данной земле». Актер Дмитрий Линартович записал видеообращение после того, как получил ранение в Соледаре

10:05 Бутусов: в Соледаре ВСУ делают все возможное, а некоторые части — и невозможное

Журналист Юрий Бутусов рассказал о сверхтяжелых условиях боев за Соледар, где несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили серьезные обморожения, «поскольку много дней сражаются на морозе, и остаются на позициях до последнего».

«Бригада управляемая и мотивированная, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счету количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105 мм орудиях работает очень точно. Наше командование уделяет большое внимание этому району. С каждым подразделением у командования ВСУ, НГУ, ГПСУ в этом районе есть связь, это главное для управления и взаимодействия», — рассказал Бутусов о ситуации на вечер 10 января.

Позже он назвал «дезинформацией» сообщения о якобы окружении войск ВСУ в Соледаре.

09:30 Соледар не находится под контролем армии РФ — спикер Восточной группировки ВСУ



Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг распространенную оккупантами информацию, что Соледар находится под контролем россиян.

08:53 Две недели штурмов Соледара. Вероятное взятие города будет для РФ не пирровой, а херовой победой — Березовец о боях ВСУ с элитой армии РФ

России нужна любая символическая победа, поэтому Бахмут и Соледар стали для армии РФ и наемников политическими целями, считает политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

00:36 «Погибших никто не считает». Ситуация в Соледаре «критическая» — CNN

По словам военнослужащего 46-й воздушно-мобильной бригады, участвующей в обороне Соледара, ситуация в городе «критическая», но украинские военные «держатся до последнего».



«Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка… Позиции постоянно захватываются и перезахватываются. То, что сегодня было нашим зданием, завтра становится зданием Вагнера», — сообщил он.