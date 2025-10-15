Журнал называет Азов, Третью штурмовую (Третий армейский корпус) и Хартию тремя самыми прославленными украинскими подразделениями.

«Опираясь в основном на собственные кампании по набору новобранцев и сбор средств, три подразделения быстро выросли до батальона, а затем и до бригады. Весной этого года, в рамках более масштабной реорганизации армии, каждому из них было поручено командование еще четырьмя или пятью бригадами, что превратило их в полноценные корпуса. Сейчас, имея в своем составе более 20 000 человек, эти три корпуса служат примером исключительной способности Украины к самоорганизации и того, как навыки в бизнесе могут быть применены в вооруженных силах. Благодаря культовому статусу в глазах общественности, они также могут стать трамплином для послевоенной политической карьеры», — сказано в материале.

Издание отмечает, что за успехом трех корпусов стоит хорошая подготовка и управление. Основатель Хартии Всеволод Кожемяко отметил, что у них почти нет офицеров из советской системы, и, в отличие от старой системы, Хартия не использует людей как животных. Солдаты участвуют в планировании и понимают, что делают, подчеркнул Кожемяко. Командиров батальонов оценивают по ключевым показателям эффективности (KPI) — «цена за уничтожение» и «стоимость за день на передовой», а в корпусе работает профессиональный отдел кадров. Кожемяко рассказал, что его следующий проект — внедрение программного обеспечения для управления ресурсами. По его словам, общение с офицерами «старой формации» напоминает ему о его прошлом в сельском хозяйстве, когда он был вынужден убеждать бывших руководителей колхозов в полезности таких новомодных концепций, как маркетинг и бухгалтерский учет.

«Не менее важным для набора личного состава является поддержка раненых солдат и их семей, предоставляемая корпусом. Молодой лейтенант, недавно освобожденный после трех лет жестокого содержания в российском заключении, с восторгом отзывается об Азов Супровід: „Они встретили меня у автобуса, нашли для меня лучшую больницу и лучшие протезы, они на связи круглосуточно“. Мужчинам, желающим вернуться в строй, находят небоевые должности. Для погибших организуют и оплачивают похороны, а семьям помогают получить компенсацию», — рассказывает The Economist.

Издание отмечает, что корпусам удалось построить «мощные бренды» благодаря грамотному менеджменту. Они имеют крупные маркетинговые и креативные команды и активно ведут соцсети и YouTube-каналы. На их сайтах публикуются коллаборации со звездами музыки и спорта, а донат легко оставить, перейдя по ссылке. Команда Хартии, которую возглавляет бывший руководитель одной из известнейших маркетинговых компаний Украины, привлекла китайского художника Ай Вэйвэя, чтобы тот разработал для них мерч.

Третий армейский корпус создал для своей целевой аудитории 18−25 лет KillHouse — школу управления дронами на окраине Киева. Любой желающий может пройти обучение, а четверть из тех, кто окончил школу, подписывают контракт. Рекламная кампания с моделями в прошлом году столкнулась с критикой из-за якобы сексизма, но сработала на ура, пишет The Economist. Глава медиа-отдела Третьего корпуса Кристина Бондаренко рассказала, что количество заявок в день превышало 200. Недавно Третий корпус также работал с оскароносным режиссером Мстиславом Черновым над созданием нового фильма с кадрами с поля боя, снятыми на нашлемную камеру.

корпуса, как сказано в материале, отражает меняющиеся настроения войны. Первые билборды Третьей штурмовой «пестрели оружием и мачизмом», затем была шутливая кампания с пилотом дрона, отдыхающим в шезлонге («Лето, FPV, Третья штурмовая»), и ободряющий билборд с мужчинами, собравшимися у костра.

«В особенно тяжелый период после провала летнего контрнаступления Украины в 2023 году кампания с зомби представляла противостояние солдат с живыми мертвецами. Послание было таким: „Если вы не будете сражаться сейчас, тьма победит“, отметила Бондаренко. Сейчас, когда мирные переговоры зашли в тупик и конца войны не видно, акцент делается на военной службе как образе жизни. На последних рекламных щитах Хартии изображены гигантские безоружные солдаты под лозунгом „Расти в Хартии“, а на билбордах Третьего корпуса они обнимают младенцев и бросают палки собакам под слоганом „Мы здесь, чтобы жить“. На самом деле они очень похожи на политическую рекламу, и это, безусловно, не случайно», — сказано в материале.