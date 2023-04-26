Генштаб сообщил, по каким позициям оккупантов наносили удары авиация и артиллерия Украины

26 апреля, 07:32
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Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 26 апреля.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

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Также украинские защитники сбили два вражеских разведывательных БпЛА типа Зала и Орлан-10,

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию.

Накануне Генштаб сообщал, что Силы обороны нанесли удары по российским ЗРК и поразили две станции РЭБ

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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