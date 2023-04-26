Генштаб сообщил, по каким позициям оккупантов наносили удары авиация и артиллерия Украины
Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по позициям российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 26 апреля.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.
Также украинские защитники сбили два вражеских разведывательных БпЛА типа Зала и Орлан-10,
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию.
Накануне Генштаб сообщал, что Силы обороны нанесли удары по российским ЗРК и поразили две станции РЭБ