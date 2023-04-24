Воздушные силы: Покрыть всю Украину ПВО сейчас не можем, но мобильные огневые группы становятся все эффективнее 24 апреля, 12:21 Эффективность работы мобильных огневых групп в Украине удается наращивать, заявил Игнат (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

Эффективность мобильных огневых групп, противодействующих российским атакам, удается наращивать и она будет продолжать расти, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в понедельник, 24 апреля.

По его словам, сейчас Украина не может покрыть всю территорию системами ПВО, но мобильные огневые группы, вооруженные стрелковым оружием, пулеметами, каждый раз показывают все большую эффективность, в том числе ночью.

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«Patriot поступают, но и С-300, и Буки тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК», — сказал Игнат.



Он добавил, что украинские защитники и производство приспосабливаются к реалиям современной войны, производя новейшие средства. В качестве примера Игнат назвал квадрокоптеры, с которых сбрасывают гранаты.

Ранее спикер Воздушных сил заявил, что атаки России по критической инфраструктуре Украины дронами-камикадзе Shahedи крылатыми ракетами существенно истощили украинскую ПВО и ее нужно усиливать.

После встречи в формате Рамштайн 21 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что поставки Киеву новых наземных систем ПВО активизируют, в частности, и через поставки ракет.