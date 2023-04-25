Силы обороны нанесли удары по российским ЗРК и поразили две станции РЭБ — Генштаб

25 апреля, 07:30
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Генштаб сообщил, какие позиции оккупантов попали под удары Сил обороны Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, какие позиции оккупантов попали под удары Сил обороны Украины (Фото:Генштаб)

Украинские Силы обороны за минувшие сутки нанесли ряд ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 25 апреля.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам.

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Кроме того, украинские защитники сбили 10 вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и две вражеские станции радиоэлектронной борьбы.

За предыдущие сутки защитники Украины сбили восемь вражеских дронов Ланцет, три разведывательных беспилотника типа Мерлин и один Орлан-10.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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