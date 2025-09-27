Очередь на АЗС в Севастополе рано утром 27 сентября (Фото: Кадры видео Крымский ветер via Telegram)

В оккупированном Крыму из-за топливного кризиса образовались огромные очереди на заправки, видео нескольких таких очередей появились в соцсетях.

Издание Крым.Реалии сообщило, что накануне российский ставленник в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев обещал, что топливо А-95, А-95 power и дизель развезут по АЗС до 16:00. Он призвал жителей города не создавать ажиотаж, но в местных Telegram-каналах уже появились видео с длинными очередями к заправкам вечером 26 сентября и утром 27 сентября.

Российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму, в частности, в Севастополе половина АЗС прекратила продавать бензин.

Активист из Крыма на условиях анонимности сообщил Крым.Реалии, что ситуация с топливом ухудшалась последние две недели. Одной из главных причин кризиса издание называет новую тактику украинских военных, которые с начала года сделали НПЗ главными целями.

Telegram-канал ЧП Крым опубликовал видео с очередью на заправку в поселке Черноморск.

Telegram-канал Крымский ветер показал очередь на АЗС в Севастополе рано утром 27 сентября. Он отметил, что некоторые владельцы авто ночуют под АЗС, чтобы не пропустить начало продажи топлива.