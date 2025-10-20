Вице-премьер по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 20 октября российские войска атаковали логистическую инфраструктуру Украины, в частности железную дорогу и портовые объекты.

Кулеба сообщил в Telegram, что в Черниговской области была повреждена тяговая подстанция Укрзализныци. Уже ночью железнодорожные энергетики начали восстановительные работы, однако враг направил беспилотники на место ремонта.

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Кулеба отметил, что благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место, и пострадавших нет. Он добавил, что движение поездов, привлечены резервные тепловозы.

Министр также сообщил, что российские войска атаковали портовую инфраструктуру Украины, повредив отдельные объекты и помещения. По его словам, пожары оперативно локализовали, а работники портов находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет. Он добавил, что сейчас некоторые порты не принимают поезда, которые рассредоточены по сети и будут отправляться по готовности.

Ранее Укрзализныця сообщила, что из-за обстрелов российских захватчиков повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, некоторые поезда следуют с задержками.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял, что российские войска ночью нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по области.