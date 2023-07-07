Россияне атаковали Украину Шахедами: в Воздушных силах сообщили, сколько удалось уничтожить

7 июля, 08:20
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Россияне ночью совершили атаку Шахедами по Украине (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

Россияне ночью совершили атаку Шахедами по Украине (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

В ночь на пятницу, 7 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131. Всего было зафиксировано 18 «шахедов». Силами ПВО удалось уничтожить 12 БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

По их данным, россияне запустили дроны с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарска, Краснодарского края.

В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

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По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Днепропетровской области было сбито 6 БПЛА.

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Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе, из-за чего погибли два человека.

Один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе, в результате чего произошел пожар. Никто не пострадал.

Информация о последствиях атаки в других областях уточняется.

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу.

Силам ПВО удалось сбить семь из десяти ракет Калибр.

Во Львове российские ракеты попали в жилой дом, известно о десяти погибших. Повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры. Погибло 10 человек.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Shahed-136 шахеды атака дронами

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